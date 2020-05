Guvernul face exproprieri pentru centura Capitalei, inclusiv la Afumati si Corbeanca

Ziare.

"A fost adoptata hotararea de guvern privind realizarea exproprierilor pentru autostrada Centura de Bucuresti, sectorul Nord, cu un buget de 29 de milioane de lei.Astfel, acest proiect de infrastructura, foarte important pentru Centura Bucurestiului, la nivel de autostrada, practic, face un progres din punctul de vedere al pregatirii situatiei juridice pentru terenurile pe care urmeaza sa se deruleze constructia acestei autostrazi", a aratat Danca, in cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Victoria.El a mentionat ca au fost actualizati si indicatorii tehnico-economici in vederea construirii a 146 de locuinte ANL in Targoviste."A fost adoptata o hotarare de guvern initiata de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Locale pentru constructia a 146 de locuinte ANL pentru tineri, cu un buget de 30 de milioane de lei pentru aceasta investitie.Hotararea de guvern actualizeaza practic indicatorii tehnico-economici pentru derularea acestei investitii la nivelul municipiului Targoviste, din judetul Dambovita", a spus Danca.Astfel, joi a fost adoptata in cadrul sedintei de guvern hotararea privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada de centura Bucuresti, sector Centura Nord km 0+000 - km 52+770", pe raza localitatilor, din judetul Ilfov si, din judetul Giurgiu.Totodata, a fost adoptata hotararea pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Dambovita, municipiul Targoviste, Zona Sagricom, str. Silviu Stanculescu, etapa II".