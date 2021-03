Ministerul Transporturilor anunta ca in 2022 am putea circula pe primii kilometri ai Autostrazii Sibiu-Pitesti. 35% din primul tronson, finalizat intr-un singur an

Licitatii in desfasurare pe tronsoanele 2 si 3

Astaldi lucreaza pe lotul 5

"La finalul saptamanii trecute am facut o vizita pe tronsonul 1 de 13 km intre Sibiu si intrarea in defileul Oltului de la Boita. La un an de la debutul lucrarilor, santierul a ajuns la 35% stadiu fizic, constructorul este bine mobilizat, fiind concentrat in special pe podurile si viaductele ce insumeaza aproximativ 2 km lungime. Anul acesta mizam pe un progres semnificativ pe toate fronturile, astfel incat in 2022 sa putem circula pe primii kilometri ai Autostrazii Sibiu-Pitesti ", a scris secretarul de stat, poatarea sa fiind distribuita si de ministrul Transporturilor Catalin Drula Firma care se ocupa de realizarea primului lot al autostrazii este firma austriaca Porr.Potrivit lui Cosma, pe tronsoanele 2 si 3 (cele mai dificile ale Autostrazii Sibiu-Pitesti ce strabat Valea Topologului si Valea Oltului) licitatiile sunt in plina desfasurare, au fost depuse ofertele, iar Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le evalueaza cu prioritate.Pe tronsonul 4 al autostrazii Sibiu Pitesti, sectorul de 10 km cuprins intre Tigveni si Curtea de Arges, CNAIR a anuntat la inceputul lunii martie castigatorul licitatiei. "Ne dorim sa semnam contractul de proiectare si executie in cel mai scurt timp, dupa solutionarea contestatiilor", a mai spus secretarul de stat.Tot compania Porr este cea care a castigat licitatia pentru constructia lotului 4. "Daca nu vor fi contestatii contractul de 2 miliarde lei poate fi semnat in luna martie. Costul ridicat se datoreaza tunelului de 1,3km ce realizeaza trecerea de pe Valea raului Topolog pe Valea Argesului",a anuntat la inceputul lunii martie Asociatia Pro Infrastructura.Potrivit Asociatiei, in continuarea autostrazii, de construirea lotului 5 Curtea de Arges - Pitesti se ocupa firma italiana Astaldi. Contractul a fost semnat in martie 2020. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost dat in urma cu 7 luni, si contine perioada de proiectare de 12 luni.Pe tronsonul 5 dintre Curtea de Arges si Pitesti (30 km), antreprenorul lucreaza la proiectarea de detaliu, iar in aprilie reprezentantul ministerului Transporturilor sustine ca vrea sa obtina toate aprobarile si autorizatiile necesare, astfel incat la finalul primaverii sa fie demarate primele lucrari si pe acest sector.Potrivit Asociatiei, cel mai intarziat tronson este lotul 2, intre Boita si Cornetu. "Procedura de licitatie cu pre-calificare a fost lansata abia in luna decembrie 2020. Autostrada are 31 km de-a lungul defileului Oltului, cu un cost estimat de 4,6 miliarde lei", au mai precizat reprezentantii Asociatiei la inceputul lunii martie.