Una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură din București se deschide traficului. Cum arată podul terminat cu șase luni mai devreme VIDEO

Pasajul Mogoşoaia, unul dintre cele cinci poduri care se construiesc pe centura Capitalei, va fi deschis circulaţiei joi, 30 septembrie.

Termenul inițial asumat de constructor a fost aprilie 2022, însă fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a cerut constructorului Strabag din Austria să încheie lucrarea cel târziu la 1 octombrie 2021.

“E unul dintre proiectele pe care le-am asumat și pentru care m-am luptat să ajungă la final în 2021. Mă bucur că antreprenorul austriac și-a ținut promisiunea de a finaliza proiectul anticipat și îl felicit pe această cale.

Pentru acest pasaj de 108 metri (plus rampele și bretele aferente) a fost prevăzută la licitația din 2017 o durată de execuție de 24 de luni. Enorm! Cu alte cuvinte, constructorul trebuia să termine lucrarea abia în aprilie 2022. Nu am acceptat această situație și, după discuții cu Compania de Drumuri și cu constructor, am reușit să obțin o asumare fermă pentru finalizarea în avans, cel târziu pe 1 octombrie. Zecile de mii de cetățeni blocați zilnic în trafic pe centura București în acest dop rutier nu meritau încă 6 luni de ambuteiaje”, a scris Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, pe pagina sa de Facebook.

La 30 septembrie va avea loc „punerea în circulaţie” și nu recepția finală, întrucât mai sunt de făcut o serie de finisaje, care însă vor continua sub trafic. Totodată, noul pod nu va decongestiona traficul intens din zonă până ce nu vor fi finalizate și alte lucrări de infrastructură ajutătoare.

“Am mai insistat și pe amplasarea de panouri antifonice pe întregul pasaj și rampele lui, astfel încât locuitorii din zonă să beneficieze de un confort sporit și proiectul să se integreze armonios în țesutul urban al capitalei. Bucuria ar fi putut fi completă dacă, așa cum am planificat cu CNAIR în această vară, lucrările de reasfaltare a centurii între pasajul Mogoșoaia și Otopeni împreună cu turbogirația de la Otopeni ar fi fost finalizate în același timp cu pasajul.

Însă, din păcate, s-a ridicat în ultimele săptămâni pedala de pe accelerația acestor investiții.

Solicit celor responsabili să urgenteze finalizarea celor 2 șantiere. În caz contrar, doar vom muta dopul cu câțiva metri”, a mai scris fostul ministru al Transporturilor.

Lucrările pentru construirea pasajului de la Mogoşoaia cu o lungime totală de 800 de metri au început în aprilie 2020, iar costul investiţiei este de 33 de milioane lei, scrie economedia.ro.

Pasajele de la Domneşti, Berceni şi Popeşti – Leordeni (Olteniţa) care se construiesc ca sensuri giratorii suspendate vor fi deschise în 2022, în timp ce pentru podul de la Cernica, parte din contractul de modernizare DN 2 – A2, lucrările sunt la aproximativ 10% după mai bine de un an şi jumătate de la deschiderea şantierului.

Lucrările avansează și pe podul de la Domnești. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, se lucrează intens inclusiv noaptea.

