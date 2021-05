Trafic deviat timp de doua luni pe unul dintre cele mai circulate drumuri din Romania: "Acum arata ca dupa un bombardament"

Astfel, timp de doua luni, soferii vor avea doua rute ocolitoare pe care pot circula."Pana acum, acest drum extrem de aglomerat a fost peticit si reparat superficial. Planul este ca, pe cei mai afectati 5,3 km care arata acum ca dupa bombardament, carosabilul sa fie refacut complet, inclusiv fundatia.Vorbim despre refacerea acesteia pana la un metru in profunzime cu balast, piatra sparta, geocompozit anti-fisura si 3 straturi de asfalt. Pe alti 5 km pe care nu sunt probleme la fundatie se va asterne covor asfaltic.Important: traficul pe sectiunea respectiva va fi restrictionat timp de 2 luni pentru vehiculele mai grele de 7,5 tone. Am luat aceasta masura pentru a putea implementa un grafic accelerat de lucrari.In urma consultarilor dintre Ministerul Transporturilor, CNAIR si transportatori, acestia au agreat folosirea urmatoarelor rute alternative:A1 Nod Balint - A6 Lugoj - DN 6 Lugoj - DN 6 Caransebes - DN 68 Caransebes - DN 68 Hateg - DN 66 Hateg - DN 66 Simeria - A1 SimeriaSAUA1 Nadlac - A1 Arad - A11 Arad - DN 7 Arad - DN 7 Ilia - A1 Ilia.Dupa finalizarea lucrarilor care pornesc pe 10 mai si dureaza 2 luni, vom avea in sfarsit un DN68A decent".Ministrul mai anunta ca, "in paralel, ii dam bice si cu finalizarea "gaurii" de 13 km din A1, intre Margina si Holdea - saptamana viitoare vor fi depuse ofertele in cadrul licitatiei pentru proiectare si executie".