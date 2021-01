De luni incep lucrarile la noua statie de metrou de pe Soseaua Berceni. Primarul Daniel Baluta: "Conducem calm, cu atentie si fara sa ne enervam"

"De maine, dam startul lucrarilor la noua statie de metrou pe care o construim pe Soseaua Berceni! Este un proiect extrem de important pentru toti bucurestenii, pentru cei care folosesc acest mijloc de transport, dar mai ales pentru comunitatea noastra.Trebuie sa va anunt ca de maine, odata cu demararea acestor lucrari, traficul in zona va fi restrictionat pentru o perioada de timp, pe o portiune de 500 de metri, pe sensul de iesire din Bucuresti. Conducem calm, cu atentie si fara sa ne enervam. Cel mai important lucru este sa ajungem in siguranta acasa, la locul de munca sau acolo unde avem treaba", a scris Baluta pe Facebook Ministerul Fondurilor Europene a aprobat in septembrie 2020 cererea de finantare privind construirea statiei de metrou de pe Soseaua Berceni, care va face legatura zonei de sud a Bucurestiului cu nordul si centrul Capitalei, proiect de 50 milioane euro.Noua statie de metrou va fi construita intre statia Berceni, actualul capat de linie al Magistralei 2 de metrou si Soseaua de Centura. Cu o suprafata desfasurata de 15.100 mp, statia va fi una supraterana, insemnand o cladire cu subsol, parter si doua etaje.Lungimea noului traseu, care va avea o cale dubla de rulare (doua linii distincte, fata de o singura linie, cum este in momentul de fata) va avea 1,6 kilometri, precum si sase zone de acces pietonal, din care doua vor fi situate pe partea opusa a Soselei.Berceni, fiind asigurata legatura printr-un pasaj pietonal subteran.De asemenea, din cele doua iesiri, se va face legatura directa cu parcarea de tip park &ride, care va fi amenajata in imediata apropiere.Mai mult, fiind o statie supraterana, proiectul prevede inclusiv instalatie de degivrare a caii de rulare, care sa permita exploatarea in conditii de siguranta pe timp de iarna.Lucrarile au ca termen de finalizare 22 de luni de la ordinul de incepere a acestora."Cu cele 50 de milioane de euro aduse astfel in sector, zona de sud devine punct nodal al infiintarii hub-ului de business de care avem atata nevoie. Direct sau indirect, fondurile europene pe care le-am atras vor aduce noi locuri de munca bine platite, deci un trai mai bun pentru oameni, incepand cu angajatii firmelor romanesti ce vor lucra efectiv la statia de metrou si terminand cu toti cei care o vor folosi pentru a ajunge mai rapid la serviciu sau unde au nevoie. Nu in ultimul rand, statia de metrou inseamna reducerea traficului rutier. Masinile vor fi lasate in parcarile pe care noi le-am construit deja in jurul statiilor de metrou, astfel incat valorile de trafic se vor reduce substantial, fapt ce duce in mod clar la reducerea poluarii si la un aer mai curat", a declarat atunci Daniel Baluta.Conform statisticilor, magistrala 2 de metrou reprezinta 25% din totalul liniilor Metrorex si suporta zilnic 50% din fluxul de trafic al intregii retele de transport subteran din Capitala.Citeste si: