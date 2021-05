Inginer filmat in varful podului de la Braila: "N-am timp sa ma gandesc la teama" VIDEO

Unul dintre inginerii societatii Astaldi a discutat cu reprezentantii CNAIR despre provocarile lucrarii in care este angajat:"Nu stiu cu exactitate daca intr-o etapa a fost mai usor sau daca in alta a fost mai greu. Pe santier trebuie sa fii extrem de atent sa nu aluneci sa nu periclitezi cumva integritatea fizica a colegilor. Atentia sporita este o masura constanta la care apelam noi cei din santier.La Podul de la Braila s-a lucrat in acelasi ritm, indiferent de anotimp. Nu cred ca aveam timp sa ma gandesc la altceva in afara de munca. Iar in ce priveste teama, nici nu s-a pus aceasta problema.Pe acest sistem de cofraj glisant (ce urca fara oprire) au fost mai multe procese implicate precum armatura, betonarea, piesele pentru ancorajele de macara, de grinzi, de tot ce vedem. Nu aveam timp sa ma gandesc la teama.Pentru cei tineri care ar vrea sa imbratiseze meseria de inginer le recomand sa nu mai fuga de munca, sa nu stea la birouri si sa vina in santier", a declarat inginerul pentru CNAIR.Pilonii podului de la Braila ajuns la o inaltime maxima de 210 metri. Lungimea efectiva a constructiei este de 1,97 de kilometri.Inaltimea la care vor circula masinile va fi de cel putin 38 metri de la nivelul maxim de inundatie al Dunarii. Latimea totala a podului va fi de 31,70 metri.Calea de rulare va avea o latime de 22 de metri, fiind alcatuita din 4 benzi de circulatie de 3,50 m latime fiecare, 4 benzi de incadrare de cate 0,5 m latime, doua acostamente de 1,50 m latime si o zona mediana cu latimea de 3,00 metri.Acestora li se adauga, de o parte si de alta, 2 benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere, trotuarele avand latimi de cate 2,80 metri.Proiectul, realizat de asocierea Astaldi - IHI Infrastructure Systems, pentru suma de 2 miliarde de lei, este programat pentru inaugurare in 2022.