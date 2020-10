UPDATE VIDEO Intalnire intre Ludovic Orban, Nicusor Dan si Lucian Bode: "Guvernul sustine toate proiectele Primariei Capitalei"

"Guvernul sustine toate proiectele"

Orban: Actuala centura va fi largita

Nicusor Dan: "Este inceputul unei frumoase prietenii"

Avem nevoie de un parteneriat

Premierul Ludovic Orban a reafirmat "hotararea ferma" de sustinere a tuturor proiectelor in care este necesara colaborarea intre Primaria Generala a Capitalei si Guvern.Seful Executivului a mai precizat ca, incepand cu data de 27 septembrie, chiar inainte de a-si prelua mandatul noul primar general, exista "un dialog, analiza continua a tuturor proiectelor in care este necesara colaborarea intre Primaria Generala a Capitalei si Guvern"."In ultimii 12 ani, atat primarii generali proveniti din PSD , cat si guvernele PSD, au tinut Bucurestiul pe loc si au impiedicat realizarea marilor proiecte pentru Bucuresti.Incepand cu data de 27 septembrie, odata cu votul cetatenilor din Bucuresti, lucrurile s-au schimbat radical in bine, avem un primar general serios, un primar general care cunoaste problemele Bucurestiului, un primar general care are solutii foarte clare, care trebuie puse in practica", a afirmat Ludovic Orban."Reafirm hotararea ferma de sustinere a tuturor proiectelor Primariei Generale a Capitalei, reafirm angajamentul nostru ca toate proiectele care tin de Guvern, in care Guvernul este implicat si care sunt necesare pentru rezolvarea problemelor Capitalei Romaniei sa fie derulate cu profesionalism, cu seriozitate, cu maxima viteza", a mai spus premierul.Ludovic Orban a mai reamintit si despre angajamentul Executivului de a obtine finantari pentru aceste proiecte."Aceste proiecte ar fi trebuit, poate, facute de 8 ani, de 10 ani, de 12 ani, de 15 ani, din pacate, oameni preocupati mai mult de imaginea personala si de avantajele personale ale exercitarii functiilor importante nu au facut ceea ce ar fi trebuit sa faca. In ce ne priveste, noi vom face", a spus premierul.El a subliniat ca proiecte importante de infrastructura, cum este noua Centura a Capitalei, "prind viata"."Noi ne-am propus pana la sfarsitul anului sa incepem lucrarile pe toate tronsoanele din autostrada de centura din sud. De asemenea, sa incheiem toate proiectele de proiectare si executie pentru autostrada de centura, pentru toate cel patru tronsoane din zona de nord.In ceea ce priveste actuala Centura a Capitalei, pe langa largirea la patru benzi, intre Autostrada A1 si Autostrada A2, care trebuie finalizate cat mai repede si pentru care exista contracte, am discutat impreuna cu domnul primar general largirea la patru benzi si in zona de sud si, de asemenea, accelerarea tuturor proiectelor care tin de solutionarea conflictelor de trafic prin pasaje supraterane, subterane, astfel incat sa creasca fluiditatea pe zona de sud a actualei centuri a Capitalei", a spus Orban.Seful Executivului a declarat ca, de asemenea, in domeniul feroviar urmeaza sa fie realizat un studiu de fezabilitate extrem de important.Primarul general ales, Nicusor Dan, a declarat, vineri, ca nu se va mai intampla ca Primaria Capitalei sa fie un obstacol pentru Ministerul Transporturilor, in situatii precum cele care tin de eliberarea unui certificat de urbanism.Citand o replica din filmul Casablanca, Nicusor Dan a declarat la finalul intalnirii ca discutia de la Ministerul Transporturilor "este inceputul unei frumoase prietenii".El a subliniat ca Bucurestiul "este obligat" sa colaboreze cu Ministerul Transporturilor, deoarece multe dintre proiecte care vizeaza mobilitatea tin de colaborarea cu acest minister."Trebuie sa avem marile parcari la intrarea in oras pentru a lua presiunea de pe trafic, trebuie sa avem soseaua de centura", a spus Nicusor Dan.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a precizat ca a fost vorba despre o prima intalnire de lucru, avand drept obiectiv principal analiza portofoliului de proiecte de infrastructura de transport, pe toate modurile de transport: rutier, feroviar, metrou, aerian din regiunea Bucuresti Ilfov. El a adaugat ca s-a vorbit despre proiecte care "vor transforma Bucurestiul in noul Bucuresti, un Bucuresti durabil, modern", conectat printr-un sistem integrat si eficient de transport."Pentru acest lucru e clar ca e nevoie de un parteneriat, un parteneriat solid intre administratia locala si cea centrala si despre o viziune comuna de dezvoltare. Azi, impreuna cu directorii principalelor companii din minister, impreuna cu colegii care coordoneaza componenta de fonduri europene din ministerul nostru, am discutat si credem noi ca am dat startul unui proces de constructie, un proces amplu, in care am setat viziunea coerenta de dezvoltare a Bucurestiului si a regiunii Ilfov, din punct de vedere al infrastructurii de transport", a precizat ministrul Transporturilor.El a mentionat ca in cadrul intalnirii a fost prezentat stadiul fiecarui proiect si planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru urmatorii zece ani.