Sperante pentru zona Moldovei: Executia autostrazii Brasov - Bacau va fi licitata in 2023

"Data estimata pentru lansarea procedurii de achizitie publica pentru executie lucrari este trimestrul II 2023", se arata intr-un raspuns al ministrului Transporturilor Catalin Drula la o intrebare a deputatului PLUS Cristian Paul Ichim despre stadiul autostrazii A13 Brasov - Bacau.Ministrul Transporturilor a precizat ca in prezent Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are in implementare contractul pentru "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Autostrada Brasov - Bacau"."Data de incepere a contractului de servicii pentru acest obiectiv a fost 10.07.2020, iar termenul de finalizare a contractului este 10.01.2023 (30 de luni de la data de incepere)", a explicat ministrul Transporturilor, citat de Economica.net