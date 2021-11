Lotul 2 al autostrăzii Sebeş - Turda se dă în circulaţie marţi, cu restricții. Zona în care traficul se va desfășura pe o singură bandă

Lotul 2 al autostrăzii Sebeş - Turda se va da în circulaţie marţi după-amiaza, 30 noiembrie, cu restricţii pe un singur kilometru, unde traficul se va desfăşura pe o singură bandă, a anunţat, luni, 29 noiembrie, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

"Aşa cum v-am spus vineri, am fost să verific ce se întâmplă pe lotul 2 Sebeş - Turda. Azi de dimineaţă i-am chemat la minister pe cei care se ocupă direct şi care sunt beneficiarii - şi anume CNAIR - şi având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore care pot fi terminate până mâine, odată cu finalizarea acestor lucrări, mâine după masă se va da drumul la lotul 2 Sebeş - Turda, cu restricţiile pe care le-am anunţat inclusiv de vineri, şi anume acel kilometru unde va fi circulaţia pe o singură bandă. Vreau ca aceste lucruri să se desfăşoare normal.

Domnul director Pistol vă anunţ că, odată terminată acea să zicem predare - primire sau dare în circulaţie, lucrurile trebuie să se desfăşoare normal, cum trebuie şi de acum încolo. Fără festivisme, fără tăieri de panglici, fără chestiuni care nu-şi au locul, pentru că nu e loc de festivism. Datoria statului faţă de cetăţeni este una mare, de 30 de ani.

Am făcut lucrul acesta pe repede-înainte, pentru că exista riscul să mai stăm 3-4-5-6 zile cu lucrările terminate şi nefolosit acel tronson", a spus Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

Acesta a dat asigurări că s-au luat toate măsurile de siguranţă pentru darea în trafic a acestui lot.

"Am verificat personal, am luat toate măsurile de siguranţă şi am discutat cu colegii din minister. Imediat cum sunt finalizate ultimele (lucrări - n. r.), care sunt minore şi pot fi făcute până mâine, acest tronson va fi dat în circulaţie, astfel încât de la Sebeş la Cluj să se poată circula în regim de autostradă, cu acele restricţii", a adăugat ministrul.

Totodată, şeful de la Transporturi a subliniat că trebuie urmărite toate proiectele deja începute, fie că este vorba de rutier sau de feroviar.

"Avem foarte multe proiecte, fie că vorbim de rutier, fie că vorbim de feroviar şi măcar pe acestea să le urmărim să se întâmple aşa cum trebuie. S-au desenat foarte multe lucruri în aceşti 30 de ani. S-au făcut trasee, s-au dat bani foarte mulţi pe studii, unii dintre ei au rămas daţi, fără finalizare. Sunt un utilizator al drumurilor patriei. Inclusiv în acest weekend am parcurs Valea Oltului la volan şi ştiu necesitatea de a avea aceste autostrăzi care să lege provinciile istorice, fie că vorbim de Moldova spre Transilvania, unde sunt mai multe variante care sunt prinse în următoarea decadă, fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de viitorul exerciţiu bugetar, fie că vorbim de ce v-am spus mai devreme, şi anume Valea Oltului, unde se lucrează în acest moment la acel tronson Sibiu-Boiţa. Eu am toată convingerea că la anul vom da drumul la ceea ce înseamnă licitaţie şi la toate etapele care trebuie parcurse pentru loturile 2 şi 3 de pe acea bucată. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem mai mult decât să le povestim şi ăsta e rostul nostru aici şi sper ca împreună cu echipa de aici mai mult să facem decât să povestim", a susţinut oficialul.

Ads