Promisiunea ministrului Drula despre autostrada de centura a Bucurestiului. Anul cand ar urma sa se circule pe toti cei 100 de kilometri

"In urma reevaluarii ofertelor conform deciziilor CNSC si Curtii de Apel Bucuresti, CNAIR a transmis vineri, 25.06.2021, adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului pentru Proiectare si Executie - Autostrada de Centura Bucuresti, km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord, km 0+000-km 52+770, Lot 3: km 39+000-km 47+600, in lungime de 8,6 km.Ofertantul desemnat castigator este IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., cu pretul de 413.665.346,64 lei fara TVA.Durata contractului este de 30 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare si 18 luni perioada de executie a lucrarilor.Perioada de garantie a lucrarilor este de 10 ani.In cadrul contractului, viitorul antreprenor va realiza mai multe lucrari de arta, incluzand 7 pasaje, doua dintre acestea avand lungimi de 318,30 m si respectiv 466,50 metri", se arata intr-un comunicat de presa al CNAIR.Semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila dupa expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestatii si respectiv dupa solutionarea contestatilor/ plangerilor formulate in cadrul procedurii de atribuire."Planul anuntat ramane in picioare: pe semi-inelul sudic al A0 vom putea circula din 2023, iar pe cei circa 100 de km ai intregii autostrazi de centura, in 2024", spune ministrul Transporturilor, Catalin Drula , despre lucrarile la autostrada de centura a Bucurestiului.Autostrada Bucuresti reprezinta un nou inel in jurul Capitalei, cu o lungime de aproximativ 100 de kilometri, care se adauga actualei sosele de centura.Iata, potrivit monitorizarii facute de site-ul 130km.ro , care este stadiul lucrarilor pe toate segmentele autostrazii:al autostrazii A0 este impartit in trei loturi, pentru care au fost anuntati castigatorii licitatiilor in aprilie-mai 2019:, A2 - CF902 (Jilava), 16,3km, castigator Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 830.679.662,15 lei fara TVA. Contract semnat in Aug 2019., CF902 (Jilava) - DN6, 17,0km, castigator Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pret 750.849.942,12 lei fara TVA. Contract semnat., DN6 - A1, 17,5km, castigator asocierea Aktor SA - Euro Construct Trading SRL, pret de 853.422.022,52 lei fara TVA, termen de executie 42 de luni. Contract semnat.al autostrazii A0 este impartit in patru loturi:, DJ601 - DN1 (Corbeanca), 17,5km, castigator Nurol Insaat Ve Ticaret AS, pret: 746.763.568,57 lei fara TVA. Durata: 12 luni pentru proiectare, 22 de luni pentru constructie. Contract in curs de semnare., DN1 (Corbeanca) - DN2 (Afumati), 19,0km, in executie, castigator: asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, pret: 831.920.653,34 fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata constructie: 22 luni. Contract semnat in mai 2021., DN2 (Afumati) - DN3 (Cernica), 8,6km, in licitare. Constructor selectat: IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., pret 428,8 milioane lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni., DN3 (Cernica) - A2, 4,5km, castigator Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, pret 312,6 milioane lei fara TVA, durata de proiectare: 12 luni, durata de executie: 18 luni. Contract semnat in august 2020.