Cum se mișcă lucrările la autostrada de centură a Bucureștiului. Lotul în construcție cu cel mai însemnat progres VIDEO

Filmarea vizează lotul 2 din sectorul sud al A0, un tronson de 17 kilometri construit între localitățile Vidra și Bragadiru.Din imagini se poate observa că traseul pe care va fi turnat stratul asfaltic este decopertat, iar la intersecțiile cu diverse drumuri secundare sunt ridicați pilonii pe care vor fi ridicate structurile de traversare.Analizele curente arată ca Lotul 2 Sud din Autostrada 0 are ritmul de construire cel mai bun, dintre sectoarele aflate în execuție.Contractat de asocierea turcă Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS, pentru 750 de milioane de lei, segmentul de autostradă are termen 2023 pentru darea în folosință.Constructorul a raportat în iulie 2021 un procent de realizare de 22,03% pentru lotul 2 Sud, cu aproape 6% mai ridicat decât în luna precedentă.Același constructor a raportat un progres de 6.60% în iulie 2021 pentru Lotul 1 Sud din A0, un tronson de 16,3 kilometri, între Glina și Vidra.Pe Lotul 3 Sud, contractat de Aktor, lucrările sunt la debut.Două dintre cele patru loturi ale semi-inelului nordic al autostrăzii sunt în execuție, celelalte două în licitație. Toate cele patru loturi trebuie finalizate în 2024.