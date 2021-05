Imagini in premiera de pe lotul 3 al drumului expres Pitesti-Craiova. "Bals-Slatina are sanse reale de a fi data in circulatie in 2021" VIDEO

Lotul 3 are o lungime de 31,75 kilometri si se intinde la limita orasului Slatina pana in localitatea Colonesti.Este atribuit asocierii SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL, pentru 1 miliard de lei, si ar urma sa fie finalizat in 2023.Firmele coordonate de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu au inceput in urma cu putin timp lucrarile."Speram sa vedem aceeasi mobilizare a constructorului UMB pe care o are pe lotul vecin. Prioritara anul acesta trebuie sa fie finalizarea nodului prevazut la intersectia cu DN65 de la Valea Mare pentru a se asigura conexiunea cu sectiunea Bals-Slatina care are sanse reale de a fi data in circulatie la sfarsitul lui 2021 daca se mentine ritmul actual", se arata in mesajul pe Facebook al celor de la ProInfrastructura.Pentru a incheia lucrarile la DX12, ar urma sa mai fie construit si lotul 4, intre Colonesti si Pitesti, pe o lungime de 31,8 kilometri. Contractul de executie a fost atribuit tot asocierii de firme conduse de Umbrarescu, dar a fost contestat de o societate chineza participanta la licitatie. Contestatia a fost respinsa pe 26 aprilie, dar chinezii ar mai putea contesta si la Curtea de Apel.