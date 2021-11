Încep lucrările la lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Piteşti; contractul - semnat după tergiversări multiple. Când ar trebui terminat tronsonul

Contractul pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 4 (Tigveni- Curtea de Argeş) a autostrăzii Sibiu-Piteşti a fost semnat luni, 15 noiembrie 2021.

Lucrarea a fost întârziată peste doi ani în urma contestațiilor. Lotul 4 are o lungime de 9,86 de kilometri şi vor fi realizate 12 poduri şi pasaje, dar şi un tunel de 1.350 de metri.

Anunțul privind semnarea contractului a fost făcut de ministrul interimar al Transporturilor, Dan Vîlceanu.

”Astăzi a fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 4 (Tigveni- Curtea de Argeş) a autostrăzii Sibiu-Piteşti. Semnarea acestui contract a fost întârziată mai bine de doi ani de numeroase contestaţii. Lucrarea pe secţiunea 4 are o lungime de 9, 86 km şi vor fi realizate 12 poduri şi pasaje, dar şi un tunel de 1.350 de metri”, a scris Vîlceanu.

Potrivit ministrului, contractul a putut fi semnat după adoptarea de către Guverna OUG 3/2021, care opreşte posibilitatea unor companii de a bloca semnarea unor contracte foarte importante de construcţie a autostrăzilor.

”Autostrada Sibiu-Piteşti are o importanţă foarte mare în desfăşurarea traficului pe direcţia coridorului IV Pan European şi, în calitate de ministru interimar al Transporturilor, am transmis constructorului faptul că este foarte important ca această lucrare să fie terminată în termenul stabilit prin contract, dar am şi reiterat faptul că se poate baza pe sprijinul ministerului”, a mai transmis Vîlceanu.

Contractul, în valoare de 1,6 miliarde de lei, a fost semnat cu antreprenorul PORR, care lucrează deja pe primul lot, între Sibiu şi Boiţa (13 km). Durata de realizare este de 60 de luni, primele 16 luni pentru proiectare, iar 44 de luni pentru execuţie.

