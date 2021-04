Cum arata acum podul rutier de la Cernavoda. Santierul imens ar trebui finalizat pana la 1 iunie, iar traficul reluat VIDEO

Dupa cum se vede in imagini, in aceste zile se executa armarea si se toarna betonul in zona.Zilele trecuta, tot pe Facebook, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula , a dat asigurari ca de la 1 iunie traficul se va relua pe Podul Cernavoda:"Se lucreaza incepand din februarie si la reabilitarea podului dunarean de la Cernavoda, pod construit in anii '80. Unul dintre sensuri este inchis pentru aceste lucrari, dar de la 1 iunie se va redeschide, pentru ca pe perioada estivala sa nu existe gatuiri de trafic. Lucrarile vor fi apoi reluate in toamna.Pentru weekendul lung care urmeaza, ramane aceasta restrictie la Cernavoda, cu traficul deviat. Colegii mei au discutat si cu Politia Rutiera pentru a lua toate masurile necesare, astfel incat disconfortul produs de santierul de la Cernavoda sa fie minimizat".Durata de executie a lucrarilor este de 24 luni, iar perioada de garantie este de 60 de luni.