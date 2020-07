Ludovic Orban: Proiectul Spitalului Universitar Judetean din Sibiu este unul spectaculos si indispensabil

icepremierul Raluca Turcan a precizat ca Guvernul sprijina construirea noului spital

"Proiectul Spitalului Universitar Judetean Sibiu este unul spectaculos si indispensabil pentru a oferi servicii de sanatate de calitate locuitorilor judetului Sibiu si nu numai.Este un proiect de spital universitar, care pune cercetarea pe primul plan si sunt convins ca va deveni un centru medical extrem de important in Romania.In ce ne priveste, repet mesajul: Guvernul sprijina acest proiect, asa cum sprijina toate proiectele de dezvoltare a calitatii serviciilor medicale, indiferent ca este vorba de spitale, de dotare cu echipamente, ca este vorba de sustinerea medicinei de familie sau medicinei din ambulatoriu", a declarat premierul Ludovic Orban dupa sedinta CJ Sibiu."Guvernul Romaniei este partenerul Sibiului in construirea noului Spital Judetean! Ne-am asumat acest lucru astazi in mod oficial prin semnarea acordul de colaborare dintre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Sanatatii si Consiliul Judetean Sibiu. Este momentul unei noi etape din realizarea celui mai mare proiect public al judetului Sibiu, una esentiala: identificarea surselor de finantare. Recunoastem prin acordul de astazi, la nivelul Executivului, eforturile pe care le-a facut Consiliul Judetean Sibiu pana acum si ne alaturam lor cu certitudinea ca impreuna vom realiza acest proiect", a scris Raluca Turcan joi pe Facebook Ea a adaugat ca reusita de la Sibiu este un exemplu de bune practici de cooperare intre autoritati."Ceea ce am reusit la Sibiu este un exemplu de bune practici, un model de colaborare a autoritatilor locale si centrale in folosul public. Consiliul Judetean Sibiu si presedinta Daniela Cimpean au reusit in doar cativa ani sa apropie un vis de realitate, sa elaboreze un parcurs, sa dezvolte din punct de vedere juridic initiativa, sa definitiveze documentatiile si sa-si faca vocea auzita", a completat Turcan.Viceprim-ministrul a mai spus ca Guvernul vrea sa aiba cat mai multe parteneriate cu autoritatile locale pentru dezvoltarea comunitatillor."Raspunzand semnalelor concrete si coerente ale Sibiului, prim-ministrul Ludovic Orban, colegii mei Marcel Bolos si Nelu Tataru au confirmat astazi deschiderea pe care o avem la nivel de Guvern fata de toate demersurile serioase ale autoritatilor locale. Parteneriate pentru comunitati, cu liderii si institutiile comunitatilor - acesta este mesajul Guvernului Romaniei", a conchis Raluca Turcan.Premierul Ludovic Orban, alaturi de vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Sanatatii Nelu Tataru si ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos au participat joi la prezentarea amplasamentului noului Spital Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.