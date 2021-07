Sefa CNAIR, despre pericolul care pandeste marile lucrari de infrastructura: "Peste 3 ani Romania va fi un santier deschis. Cu cine lucram?" VIDEO

Ionita a participat joi, 8 iulie, la o conferinta organizata de catre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, dedicata tinerilor absolventi de liceu.Cu aceasta ocazie, sefa CNAIR a incercat sa-i convinga pe elevi sa-si depuna dosarele de admitere pentru una dintre facultatile universitatii."Peste 3 ani Romania va fi un santier deschis. Cu cine lucram? Avem nevoie de peste 1.000 de ingineri in urmatorii ani. Ii invit pe absolventii de licee spre o meserie frumoasa, spre o meserie care face istorie", a spus Mariana Ionita in cadrul conferintei.Un mesaj similar a fost transmis si de un alt director din CNAIR."Din ce in ce mai des ne confruntam cu lipsa personalului specializat. Pe aceasta cale vreau sa adresez un indemn tinerilor absolventii de liceu sa aleaga facultatile cu specialziarea inginerie", a declarat la aceeasi intalnire Adrian Udeanu, seful Directiei Tehnice a CNAIR.Ministrul Transporturilor a intervenit cu un mesaj video pe aceeasi tema:"Avem nevoie de voi, avem nevoie de proiectanti, avem nevoie de ingineri, avem nevoie sa invatati cele mai noi tehnologii, cele mai noi bune practici. Avem un parteneriat intre compania de drumuri, CNAIR, si universitatea voastra", a spus Catalin Drula