Mega-autostrada care va lega Oltenia de Banat va avea 250 de kilometri

Anuntul a fost facut de ministrul Transporturilor, Catalin Drula "CRAIOVA-LUGOJ: PROMISIUNE INDEPLINITA PENTRU OLTENIA SI BANATLicitatia pentru proiectarea drumului de mare viteza Craiova-Lugoj a fost publicata azi pe SICAP", a scris Drula pe Facebook Ministrul a oferit si cateva detalii referitoare la proiect. Astfel, drumul are o lungime estimata de aproximativ 250 de kilometri."Licitatia are la baza noul caiet de sarcini cu termene si plati mult mai clare, care sa nu mai rezulte in sincope la derulare. Profilul drumului, autostrada sau drum expres, va rezulta din analiza cost-beneficiu, el putand sa varieze pe sectoare, in functie de costuri si dificultatea terenului. Din contract va reiesi un studiu de fezabilitate cu grad foarte mare de detaliu, asa-numitul "preliminary design" (proiect tehnic "preliminar"), astfel incat o licitatie design&build ulterioara sa aiba majoritatea riscurilor (de ex. geotehnice) eliminate, dar sa permita inovatie si adaptare la tehnologia constructorului", mai spune ministrul Transporturilor.