Ministrul Transporturilor dezvaluie ca 10 din cei 15 membri ai comisiei care au negociat cresterile de salarii la Metrorex erau sindicalisti: "Sindicatul a negociat salarii mai mari in plina pandemie cu sine insusi"

Sindicatul a negociat cresterea salariala cu el insusi

Servcom SRL, cifra de afaceri de peste 7 milioane de lei

"Isi simte amenintate interesele subterane"

Sindicatul de la metrou anunta un protest la Ministerului Transporturilor dupa scandalul cu ministrul Catalin Drula

Potrivit ministrului Drula, concluziile preliminare ale controlului facut la Metrorex arata ca 10 din cei 15 membri ai comisiei care a negociat cresterile de salarii faceau parte din sindicat. Ministrul Catalin Drula arata, intr-o postare pe Facebook , faptul ca firma condusa de liderul sindical are contract cu Metrorex."Unii dintre bogatii tranzitiei au acaparat si subjugat pentru ei si interesele lor companiile statului, cum este cazul si liderilor de sindicat (cartel) de la Metrorex.Vreau sa le transmit celor de la sindicat ca metroul nu a fost construit pentru ei si bunastarea lor si a "famigliilor" lor, ci pentru cetatenii Capitalei si a celor care il folosesc atunci cand vin in Bucuresti", a scris Drula pe Facebook.Ministrul a mai precizat ca "negocierea avantajelor si privilegiilor pe care si le-au dobandit prin Contractul Colectiv de Munca si pentru care platesc toti romanii subventionarea metroului, trebuie sa aiba in centrul atentiei calatorul, nu nababul de sindicat"."Din concluziile preliminare ale anchetei Corpului de Control aflam ca, la negocierea CCM de anul trecut, cand s-au majorat salariile cu 18%, 10 din cei 15 membri din comisia de negociere constituita la nivelul administratiei Metrorex erau membri de sindicat.Practic, sindicatul Metrorex a negociat salarii mai mari in plina pandemie cu sine insusi.Si ca sa intelegeti inca un motiv pentru supararea domnului Radoi, aflati ca, in mandatul Corpului de Control, este trecuta in mod explicit si verificarea contractelor dintre Metrorex si firma Sindomet Servcom SRL.Firma este detinuta in proportie de 100% de Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM), al carui presedinte este domnul Ion Radoi Sindomet Servcom SRL a avut doua contracte cu Metrorex: unul pentru spatiile comerciale (expirat in 2018) prin care firma incasa 75% si Metrorex doar 25% din valorificarea acestora", scrie Drula pe Facebook."Si un contract pentru spatiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet incasa 53%, iar Metrorex doar 47%.S-a incercat prelungirea de facto a acestor contracte, Sindomet incasand in continuare sumele, dar Metrorex refuzand sa incaseze partea sa (oricum PREA MICA) pentru ca nu mai exista contract valabil", a mai amintit ministrul."Corpul de Control va face lumina si in aceasta poveste", a mai scris ministrul."Pentru context, firma Sindomet Servcom SRL a avut, in 2019, o cifra de afaceri de 7.981.344 lei si un profit de 6.197.855 lei, conform datelor publice disponibile.Sindomet Servcom SRL mai detine si un complex turistic la Busteni, care ofera reducere de 99% pentru angajatii Metrorex, care aleg sa isi petreaca cele 4 zile de recuperare, printre altele, la centrul turistic din Busteni detinut de aceasta firma. Reducerea de 99% este suportata de Metrorex", mai arata Catalin Drula."Fostul deputat PSD , domnul Ion Radoi , isi simte amenintate interesele subterane. Acesta este adevaratul motiv pentru care il deranjeaza ca, in sfarsit, cineva se uita cu atentie la ce face cartelul pe care il conduce.Si ca sa terminam odata discutia: castigul mediu brut lunar per salariat al Metrorex, in anul 2020, era de 9.901 lei.In propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru 2021, Metrorex are estimat un castig mediu brut lunar per salariat de 12.739 lei.Cel tarziu acum sper ca este evident ca deranjul domnului Radoi nu e legat de cifre sau de binele oamenilor, ci de afacerile, privilegiile si beneficiile sindicatului", a mai transmis ministrul Drula.Decizia sindicalistilor vine pe fondul controlului anuntat de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, ca urmare a negocierilor pe marginea Contractului Colectiv de Munca din toamna anului trecut in urma carora s-a stabilit o majorare a salariilor cu 18%. Asta in conditiile in care incasarile din vanzarea de cartele si abonamente s-a prabusit in 2020 din cauza restrictiilor cauzate de pandemie.