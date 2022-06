Nou constructor pentru primul lot al autostrazii Nadlac-Arad: Cand incep lucrarile

Noul constructor al primului lot din autostrada Nadlac - Arad, respectiv asocierea Astaldi - Max Boegl, va incepe lucrarile cel mai devreme in aprilie, abia dupa ce evalueaza daca exista degradari la lucrarile realizate anterior de Romstrade, in timp ce sase pasaje vor fi reproiectate.

Reprezentantii constructorului primului lot din autostrada Nadlac-Arad au declarat, joi, ca in acest moment se face organizarea de santier, iar cel mai probabil in luna aprilie vor incepe efectiv lucrarile.

Potrivit lui Danut Dascalu, director adjunct al santierului, in acest moment are loc si o evaluare a lucrarilor realizate de Romstrade si a eventualelor degradari aparute in perioada in care santierul a fost abandonat, dupa rezilierea contractului cu fostul constructor.

"Facem unele inspectii pe teren, pentru a stabili metoda de continuare a lucrarilor si pentru a evalua degradarile care ar putea exista. Estimam ca in aprilie incepem efectiv lucrul, urmand sa aducem pe santier pana la 400 de oameni", a declarat sursa citata.

Tototodata, noul constructor va reproiecta sase pasaje de legatura cu drumuri judetene si agricole, fara sa schimbe locurile de amplasare a acestora. Reproiectarea acestor obiective este programata sa dureze pana in luna iunie.

Intrebat daca va putea fi respectat termenul de incheiere a lucrarilor, respectiv decembrie 2014, Danut Dascalu a declarat ca nu au fost luate in calcul intarzieri in executia primului lot al autostrazii Nadlac-Arad.

Istoricul autostrazii Nadlac-Arad

Constructia autostrazii Nadlac-Arad a fost impartita in doua loturi, pe o distanta totala de aproape 39 de kilometri. Primul a fost adjudecat de consortiul romano - portughez Romstrade-Monteadriano Engenharia e Construcao-Donep Construct, pentru 382,9 milioane lei, iar lotul al doilea (16,6 km) de compania germana Alpine Bau, pentru 411,4 milioane lei.

CNADNR a reziliat insa, in 2012, contractul pentru primul tronson, motivul principal fiind intarzierea lucrarilor, iar anul trecut a reziliat si contractul de proiectare si executie a lotului 2, dupa falimentul Alpine Bau.

La finele anului trecut, CNADNR a atribuit asocierii italo - germane Astaldi - Max Boegl un contract de 308 milioane de lei (69 milioane de euro), cu TVA, pentru finalizarea primului tronson al autostrazii Nadlac - Arad, care fusese inceput de constructorul Romstrade.

Contractul de proiectare si executie al autostrazii Nadlac - Arad si drum de legatura, Lot 1 - km 0+000 - km 22+218, a fost atribuit la 19 decembrie, in urma unei licitatii deschise, pentru pretul cel mai scazut.

