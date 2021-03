O statiune faimoasa acum 150 de ani, readusa la viata de apele miraculoase din zona. Ce boli sunt tratate

Investitia va dura doi ani

Mai bine de un secol si jumatate de la vindecarea primului pacient

Dupa cel De-al Doilea Razboi Mondial, statiunea nu a mai existat, dar izvoarele cu apa miraculoasa au rezistat, iar autoritatile locale se gandesc sa le puna din nou in valoare, incercand sa resusciteze ceea ce a existat in acest loc din legendara Tara a Vrancei in urma cu mai bine de un secol.Primaria din localitate a facut in ultimul an pasi importanti pentru demararea unei investitii impresionante ca valoare, peste 39 de milioane de lei, care se va realiza prin Compania Nationala de Investitii. Deja zilele trecute a fost stabilita prin licitatie firma care se va ocupa de constructia Complexului Balnear de Tratament, asteptandu-se depasirea perioadei de contestatii pentru inceperea executiei propriu-zise.Potrivit primarului localitatii, este vorba despre un complex care poate primi pana la 400 de pacienti zilnic, practic o baza de tratament in adevaratul sens al cuvantului, cu piscina de kinetoterapie si fizioterapie cu apa minerala , dedicata bolilor reumatologice. Vor fi amenajate saloane de bai pentru mai multe afectiuni, tratamente de electroterapie si fizioterapie, precum si o sala de sport.Apele sulfuroase de la Vizantea sunt certificate si pentru tratarea bolilor de stomac, de ochi si chiar a celor ginecologice si urmeaza sa fie exploatate in cadrul bazei de tratament."Este un proiect care va revitaliza zona noastra. Speram ca in urmatorii doi ani sa finalizam investitia. Odata cu inceperea efectiva a lucrarilor vom demara si cateva proiecte de dezvoltare a agroturismului in sistem integrat. Pe aceasta parte dorim sa sprijinim cetatenii pentru deschiderea de mici afaceri care vor ajuta la dezvoltarea zonei si la asigurarea multor locuri de munca ", ne-a spus Dragos Ciobotaru, primarul comunei Vizantea-Livezi.In complexul turistic va exista si o piscina exterioara, un restaurant, precum si baza hoteliera cu o capacitate de 60 de locuri.Primarul ne-a mai spus ca pana sa se ajunga la situatia de azi, au fost zece ani grei inainte, in care s-au obtinut licentele de exploatare pentru cele 17 izvoare cu apa minerala, certificata prin buletine de analize care indica volumul si proprietatile fizico-chimice.Prin urmare, se doreste includerea locatiei pe lista bazelor de tratament care au contract cu Casele de Pensii, unde pensionarii merg la statiune cu bilete de stat subventionate.Documentele arata ca primul pacient care s-a vindecat cu apele de la Vizantea Livezi a fost un barbat din Panciu, care suferea de reumatism cronic. Se intampla la 1869, iar dupa o luna de tratament omul s-a pus pe picioare cu ajutorul apelor sulfuroase. In timpul ocupatiei germane din Primul Razboi Mondial, soldatii nemti au considerat aceste izvoare drept o "mina de aur".In anii comunismului, statiunea a murit. Doar localnicii au pastrat traditia de a-si aduce in gospodariile proprii apa de la izvoare, carata cu bidoane, pentru a se trata, lucru care se mai intampla si azi la scara foarte redusa.