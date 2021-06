Interes urias pentru reabilitarea DN6 Alexandria - Craiova. S-au depus 12 oferte intr-o singura zi

"Ma bucur sa anunt ca, dupa mai bine de un deceniu de intarzieri, reabilitarea tronsonului 2 dintre Mihaesti si Caracal, parte din DN6 Alexandria - Craiova, avanseaza in sfarsit. Licitatia pentru acest proiect a fost relansata in luna martie a acestui an, iar astazi s-au depus 12 oferte in cadrul procedurii. In afara de repararea covorului asfaltic pe cei 48 de km ai lotului care se afla pe raza Judetului Olt, modernizarea acestui drum presupune si reabilitarea a 9 poduri, inclusiv reparatii capitale la podul peste raul Olt de la Stoenesti", a scris ministrul pe reteaua de socializare.Potrivit acestuia, proiectul valoreaza circa 300 de milioane de lei, conform estimarilor, si va fi finantat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Infrastructura Mare - POIM.Executia lucrarilor va dura cel mult 18 luni, conform cerintelor Companiei de drumuri."In paralel, pentru sudul si sud-estul tarii avansam si cu proiectele pentru alte drumuri de mare viteza care vor oferi o alternativa la circulatia pe drumurile nationale si, implicit, degrevarea acestora de trafic: Craiova - Lugoj - am lansat la inceputul lunii licitatia pentru proiectare ; Craiova - Targu Jiu - contractul pentru proiectarea la cheie a fost semnat in martie 2021; Craiova Pitesti - tronsonul dintre Slatina si Bals va fi dat in folosinta anul acesta; Bucuresti - Alexandria - licitatie lansata luna trecuta pentru proiectare", a precizat Catalin Drula.