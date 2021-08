Decizia finală a CNAIR: se va construi autostradă și între Pașcani și Rădăuți. Câți kilometri rămân neacoperiți până la graniță

„Ca urmare a definitivării documentației Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2, respectiv a studiului de trafic preliminar a rezultat necesitatea realizării obiectivului de investiția la profil de autostradă”, se arată într-un comunicat al CNAIR."Ca urmare a definitivării documentaţiei Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2, respectiv a Studiului de trafic preliminar a rezultat necesitatea realizării obiectivelor de investiţie astfel:1- La profil de autostradă obiectivul de investiţie Paşcani - Suceava2 - Pentru sectorul de drum Suceava - Siret a rezultat profil de autostradă pe sectorul cuprins între Suceava şi intersecţia cu DN 2H şi profil de drum expres pentru sectorul cuprins între DN 2H şi punctul de trecere al frontierei", mai arată concluziile analizei.Tronsonul între Pașcani și Suceava are o lungime de 61 de kilometri și se află în stadiul de realizare a proiectului tehnic.Între Suceava și DN 2H, punct aferent orașului Rădăuți, mai sunt încă aproximativ 40 de kilometri.Restul traseului, până la vama Siret, are o lungime de 20 de kilometri, și va fi amenajat în regim de drum expres.Tronsonul dintre Pașcani și Siret face parte din Autostrada A7, care pornește de la Ploiești și are o lungime de 430 de kilometri până la graniță.Construcția tuturor sectoarelor de drum este proiectată să fie scoasă la licitație până la finalul acestui an.