Premiera istorica: CNAIR a initiat licitatia pentru primul sector din autostrada A7. "Dupa semnarea contractului, constructorul va putea intra in teren"

LOT 1 Dumbrava - Mizil, km 0+000 - km 21+000

LOT 2 Mizil - Pietroasele, km 21+000 - km 49+350

LOT 3 Pietroasele - Municipiul Buzau, km 49+350 - km 63+250

Acest sector de autostrada este impartit in 3 loturi:In cadrul acestor contracte, in lungime de 63,25 de kilometri, se vor executa 42 de poduri si pasaje."A fost incarcata pe sistemul de licitatii publice, documentatia A7 Ploiesti (Dumbrava)-Buzau, pentru validarea de catre Agentia Nationala de Achizitii Publice. Dupa validarea de catre ANAP, licitatia va fi publica pe SICAP pentru depunerea de oferte.Subliniez ca licitatia este pentru executia lucrarilor, adica efectiv construire. Proiectul tehnic de executie este deja facut si este parte din documentatia de licitatie. Asta inseamna ca imediat dupa semnarea contractului, constructorul va putea intra in teren", a explicat Catalin Drula , ministrul Transporturilor.Firma care va castiga licitatia are la dipozitie 20 de luni pentru finalizarea lucrarilor.Astfel, daca firma castigatoare va fi desemnata cel tarziu in august 2021, primul sector din A7 ar trebui sa fie dat in folosinta in martie-aprilie 2023."A7 este coloana vertebrala a Moldovei. 320km de la Pascani pana la autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti (Dumbrava), trecand pe langa Bacau, Adjud, Focsani si Buzau. A7 este cel mai mare proiect de infrastructura rutiera propus in PNRR.Ne propunem ca pana la sfarsitul verii sa scoatem la licitatie sectorul Buzau-Focsani, iar pana la sfarsitul anului Focsani-Bacau si Bacau-Pascani", mai spune ministrul Drula.