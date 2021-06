Super-podul de la Braila are deja probleme. Infiltratii de apa la baza pilonilor de sustinere

Constructia podului de la Braila

Un clip video care prezinta apa scurgandu-se la baza podului a aparut in data de 11 iunie pe YouTube, iar acesta face o paralela cu podul care s-a prabusit in orasul italian Genova in anul 2018, scrie Libertatea.ro . Colapsul structurii a omorat atunci 43 de oameni si a lasat altii 600 fara case, potrivit ziarului britanic The Guardian.Compania Nationala de Administrare a Infracturii (CNAIR) sustine ca "aparitia infiltratiilor la blocurile de ancoraj este o situatie neprevazuta" si ca a cerut o expertiza tehnica si o "interventie de urgenta" in vederea remedierii, plus monitorizarea "stricta si permanenta" a lucrarilor."Prin expertiza tehnica (...) au fost prevazute masuri de supraveghere a situatiei infiltratiilor (monitorizare fisuri si tasari), precum si masuri de interventie graduala pana la inlaturarea completa a infiltratiilor. De asemenea, pentru buna exploatare a podului si corecta monitorizare a acestuia sunt initiate unele actiuni pentru formarea unui grup de specialisti care vor administra acest obiectiv de investitii", se arata in raspunsul primit de Libertatea la CNAIR."Mai subliniem ca in vederea evitarii aparitiei unor consecinte asupra capacitatii structurale a blocurilor de ancoraj, antreprenorul a inceput lucrarile de etansare a rosturilor. Aceste lucrari se realizeaza in baza unei proceduri tehnice de executie aprobate de inginer", conform CNAIR.Constructorilor li s-ar putea cere sa prelungeasca garantia lucrarii in cazul in care vor mai fi constatate ulterior noi degradari si infiltratii.Lucrarile la podul peste Dunare de la Braila sunt estimate la doua miliarde de lei si sunt realizate de grupurile Astaldi (Italia) si IHI Infrastructure (Japonia).Citeste si: Filmare impresionanta cu operatiunea de montare a platformei pe care se vor lansa cablurile de sustinere a podului de la Braila Podul suspendat de la Braila are o lungime totala de 1,97 kilometri, iar deschiderea centrala este de 1,12 kilometri. Cele doua turnuri, cate unul pe fiecare mal, vor avea o inaltime de 192,64 metri, devenind, astfel, cele mai inalte constructii din Romania.Anul acesta, japonezii de la IHI incep suspendarea cablurilor pe care se va sprijini tablierul metalic.Lucrarile realizate de asociatia de constructori formata din italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System ar trebui sa fie gata in decembrie 2022.Proiectul prevede si constructia a 23,4 kilometri de drum expres pentru a conecta podul si are doua sectiuni: drumul principal Braila - Jijila, cu 19 kilometri si drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, care are 4,3 kilometri. Proiectul valoreaza 1,99 miliarde de lei, fara TVA, fiind cel mai scump proiect de infrastructura din Romania.Ordinul de incepere a lucrarilor s-a emis doar pentru o sectiune din cele cinci, adica pe sectiunea a doua, pe podul suspendat. In septembrie 2020 s-a emis hotararea de guvern pentru expropieri suplimentare, iar in noiembrie s-a emis decizia de expropiere si s-au aprobat proiectele tehnice de executie aferente relocarilor liniilor electrice si telecomunicatiilor.