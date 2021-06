Ministrul Transporturilor anunta cand se va deschide circulatia pe mega-podul peste Dunare de la Braila

Constructia podului de la Braila

A existat o intarziere in privinta drumurilor de legatura care sa asigure infrastructura rutiera in zona podului, dar acum problemele au fost rezolvate si proiectul este complet deblocat, a explicat ministrul Catalin Drula marti seara, la TVR1."Este o veste buna pe care pot sa v-o dau in aceasta seara: nu va ramane muzeu. Acolo a existat un decalaj. Pentru a putea fi folosit are nevoie de niste drumuri de legatura cu infrastructura existenta. Am gasit proiectul cumva intarziat din anii trecuti, dar am reusit sa-l acceleram. Avem promisiunea constructorului, o asociere italo - nipona, ca va fi terminat la sfarsitul anului viitor si va putea fi folosit inca din prima zi de la finalizare", a precizat ministrul Drula.La sfarsitul lunii trecute, Ministerul Transporturilor a emis Autorizatia de Construire pentru 15 kilometri de drum nou, pana la acel moment fiind autorizate lucrari doar pe primii sase kilometri, ceea ce putea duce la situatia de avea podul terminat, dar nu si drumurile de legatura functionale, scrie economedia.ro Podul suspendat de la Braila are o lungime totala de 1,97 kilometri, iar deschiderea centrala este de 1,12 kilometri. Cele doua turnuri, cate unul pe fiecare mal, vor avea o inaltime de 192,64 metri, devenind, astfel, cele mai inalte constructii din Romania.Anul acesta, japonezii de la IHI incep suspendarea cablurilor pe care se va sprijini tablierul metalic.Lucrarile realizate de asociatia de constructori formata din italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System ar trebui sa fie gata in decembrie 2022.Proiectul prevede si constructia a 23,4 kilometri de drum expres pentru a conecta podul si are doua sectiuni: drumul principal Braila - Jijila , cu 19 kilometri si drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, care are 4,3 kilometri. Proiectul valoreaza 1,99 miliarde de lei, fara TVA, fiind cel mai scump proiect de infrastructura din Romania.Ordinul de incepere a lucrarilor s-a emis doar pentru o sectiune din cele cinci, adica pe sectiunea a doua, pe podul suspendat. In septembrie 2020 s-a emis hotararea de guvern pentru expropieri suplimentare, iar in noiembrie s-a emis decizia de expropiere si s-au aprobat proiectele tehnice de executie aferente relocarilor liniilor electrice si telecomunicatiilor.