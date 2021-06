Pod feroviar nou peste raul Mures, pe linia Arad-Deva. Ruta va fi pregatita pentru trenurile de mare viteza VIDEO

Acest pod cu o lungime de 370 de metri face parte din proiectul de modernizare a magistralei de cale ferata Arad-Deva (141,7 km), adjudecat pentru 1,5 miliarde de euro si pe care se construiesc in total 9 astfel de poduri, 3 tuneluri, 48 de km de traseu nou, 14 statii refacute complet.Dupa finalizare, pe aceasta ruta, trenurile de calatori vor circula cu 160 de km/h - adica vom ajunge de la Arad la Deva in putin peste o ora, fata de 3h20min cat dureaza o calatorie in prezent, anunta intr-o postare pe Facebook