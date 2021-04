Imagini cu viitorul pod peste Olt construit la Slatina. Parte din drumul expres Craiova-Pitesti, ar urma sa fie folosit in 2021

Imaginile arata un progres semnificativ al lucrarii de arta parte a drumului expres Craiova-Pitesti. Mai precis, este vorba despre o sectiune a tronsonului 2 al DX12. Intregul tronson are 39,85 de kilometri, se intinde intre Robanesti si Slatina , iar autoritatile au estimat ca, in varianta cea mai optimista, va fi finalizat si dat in folosinta in iunie 2021. Valoarea totala a lucrarile se ridica la 1,45 de miliarde de lei.Constructorii au inceput sa toarne asfalt zilele trecute pe lotul 1 al tronsonului, iar mobilizarea de santier este foarte buna Noul pod peste Olt este construit la o distanta mica de actualul pasaj care traverseaza raul pe ruta drumului european E574."Podul de peste Olt, de la Slatina, al viitorului drum expres Craiova-Pitesti prinde contur. Ritmul de constructie este unul foarte bun. Pana la finele anului 2021, acest pod, impreuna cu tronsonul doi, va fi dat in circulatie", se arata intr-o postare pe grupul de Facebook C.N.A.I.R. S.A. Oficial