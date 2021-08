Imagini spectaculoase cu super-podul peste Dunăre de la Brăila iluminat ca-n filme

Construcția podului de la Brăila

O serie de imagini spectaculoase cu noul pod peste Dunăre au fost surprinse de fotograful Radu Aramă.„Instalaţia de lumini are 2 km şi, probabil, câteva sute de becuri. Această fotografie a fost realizată azi noapte”, spune inginerul Viorel Eşanu, responsabil cu monitorizarea lucrărilor la podul peste Dunăre din partea constructorului Astaldi, citat de Adevarul.ro.„Începând de luni începe construcţia cablului principal, iar de la 1 septembrie se va lucra şi în timpul nopţii”, explică ing. Eşanu.În prezent, lucrările la noul pod peste Dunăre , care va lega județele Brăila și Tulcea, sunt la jumătate. Podul suspendat de la Brăila are o lungime totală de 1,97 kilometri, iar deschiderea centrală este de 1,12 kilometri. Cele două turnuri, câte unul pe fiecare mal, vor avea o înălțime de 192,64 metri, devenind, astfel, cele mai înalte construcții din România.Lucrările realizate de asociația de constructori formată din italienii de la Astaldi și japonezii de la IHI Infrastructure System ar trebui să fie gata în decembrie 2022.Proiectul prevede și construcția a 23,4 kilometri de drum expres pentru a conecta podul și are două secțiuni: drumul principal Brăila - Jijila, cu 19 kilometri, și drumul de legătură cu DN22 Smârdan - Macin, care are 4,3 kilometri. Proiectul valorează 1,99 miliarde de lei, fără TVA, fiind cel mai scump proiect de infrastructură din România.