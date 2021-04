Podul suspendat de la Braila se apropie de etapa spectaculoasa a constructiei. "Se vor intinde pe 2 kilometri in linie dreapta"

Firma japoneza care se ocupa de lucrarea de infrastructura va intinde in urmatoarea perioada cablurile principale intre blocurile de ancoraj."In punctualitatea echipei din Japonia putem avea incredere, dar nu acelasi lucru il putem spune despre CNAIR, care de 3 ani ne promite ca va rezolva problemele birocratice si va emite autorizatiile de construire pentru drumurile de legatura pe intreaga lungime prevazuta in proiect", se arata intr-o postare pe pagina de facebook a Asociatiei Pro Infrastructura."Podul suspendat de la Braila se apropie de o noua etapa a constructiei. Daca pana acum italienii de la Astaldi au ridicat cei doi piloni ai podului pana la inaltimea de 192 de metri, in viitorul apropiat japonezii de la IHI vor incepe intinderea perechii de cabluri principale intre blocurile de ancoraj, aproximativ 2 km in linie dreapta", arata reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura, intr-o postare pe Facebook Acestia adauga ca, din multe puncte de vedere, este cea mai impresionanta lucrare de infrastructura din tara noastra."In punctualitatea echipei din Japonia putem avea incredere, dar nu acelasi lucru il putem spune despre CNAIR, care de 3 ani ne promite ca va rezolva problemele birocratice si va emite autorizatiile de construire pentru drumurile de legatura pe intreaga lungime prevazuta in proiect", sustin reprezentantii asociatiei.CNAIR a anuntat, in 4 martie, ca a fost emisa autorizatia de construire pentru 7 kilometri de drum de legatura aferenti podului suspendat peste Dunare in zona Braila.In vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru partea de drum de legatura, in integralitate, CNAIR a aratat ca a finalizat toate demersurile necesare, urmand ca antreprenorul sa transmita documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru restul sectoarelor de drum de legatura in cel mai scurt timp posibil.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , declara, anterior, ca la Podul de la Braila lucrarile merg din plin, dar la drumurile expres de legatura nu au inceput inca. Ministrul afirma ca autorizatia de construire a acestor drumuri nu a fost emisa si a cerut urgentarea demersurilor.