Stadiul proiectelor de infrastructură care au început "să scârțâie" în sudul României: "Balș-Slatina este la 95% stadiu fizic"

Fostul ministru al Transporturilor Cătălin Drulă enumerează proiectele de infrastructură trasate și începute pentru zona de sud-vest a țării.

Cel mai aproape de finalizare este tronsonul 2, Balș-Slatina, din drumul expres 12, lucrare care are ca termen de finalizare luna aprilie 2022.

"1,2 miliarde de lei au fost investiți anul acesta în construirea drumului expres Craiova-Pitești (DX12). Este cea mai mare investiție a Transporturilor în 2021.

Tronsonul 2, Balș-Slatina, are 40km și este la 95% stadiu fizic. Termenul contractual pentru finalizare este aprilie 2022 și sunt convins că va fi respectat.

Tot la anul, în 2022, trebuie finalizat și tronsonul 1, Craiova-Balș, pe care l-am găsit parțial blocat (o parte din traseu nu era nici expropriat). Iar în 2023, ultimele două tronsoane, 3 și 4, între Slatina-Pitești (conexiune cu autostrada A1).

Avem multe alte investiții în execuție și în pregătire pentru zona Olteniei așa cum am anunțat încă din primăvară.

Sper că noua conducere a ministerului le va monitoriza atent, deși sunt semne că unele au fost deprioritizate.

Iată lista:

✔️ Drumul expres Craiova-Tg. Jiu

În martie am semnat contractul pentru proiectarea ”la cheie”, s-a aprobat traseul final, a început campania de studii geotehnice în teren, însă noua guvernare pare că a deprioritizat acest proiect esențial pentru Oltenia, eliminând orice referire la el din Planul Investițional 2020-2030.

✔️ Drumul rapid Craiova-Turnu Severin-Caransebeș-Lugoj (A6)

În această vară am scos de la sertar acest proiect major pentru Oltenia lansând licitația de proiectare, au fost depuse 4 oferte la începutul lui septembrie. Din păcate, încă nu a fost finalizată evaluarea ofertelor și desemnarea unui câștigător.

✔️ Centura Craiova Sud

În acest an am lansat licitația pentru construirea acestei centuri rutiere, au fost depuse ofertele, însă în această toamnă s-a bătut pasul pe loc și încă nu s-a semnat contractul de execuție.

✔️ Drum de legătură Uzina Ford - Drumul expres Craiova-Pitești

În această vară am scos la licitație proiectarea acestui drum de legătură foarte important, au fost depuse 2 oferte la începutul lui septembrie. Nici aici nu s-a finalizat evaluarea ofertelor, astfel încât să fie dat un câștigător și să se poată semna contractul.

✔️ Centura Tg. Jiu

După abandonarea lucrării la 40% și rezilierea contractului inițial în 2018, anul acesta am dat startul lucrărilor cu un nou constructor. Lucrările avansează într-un ritm scăzut, e nevoie de monitorizare foarte atentă din partea ministerului pentru a se recupera întârzierile și a circula pe centură în 2022.

✔️ DN66 Lainici

În acest an am dat startul lucrărilor pentru finalizarea DN66 (un pod peste Jiu și o parcare în zona Mănăstirii Lainici), lucrările au avansat bine, în 2022 ar trebui să fie finalizate.

✔️ Calea ferată București-Craiova

M-am luptat cu prioritate pentru acest proiect în mandatul de ministru. Acum 30 de ani se făceau 2 ore între București și Craiova, iar la începutul lui 2021 se făceau frecvent peste 4 ore. Am pornit un program de ridicare a restricțiilor de viteză de pe magistrală, iar primele rezultate au dat roade: după circa 10 ani, vom avea din 2022 în Mersul Trenurilor din nou trenuri trasate la sub 3 ore între București și Craiova. Contractele de ridicare restricții au mers mai prost în această toamnă, dar sunt pe finalizare.

Următoarea etapă de ridicare a restricțiilor am prins-o în PNRR pentru finanțare sub forma unui proiect de tip ”quick wins”, CFR ar trebui să lanseze rapid licitația pentru a nu risca fondurile europene. Iar pe termen lung, am lansat în acest an licitația pentru proiectarea modernizării complete a coridorului București-Craiova, însă din păcate și aici sunt întârzieri în ultimele luni, fiind semnat doar unul dintre cele 2 contracte de proiectare.

✔️ Calea ferată Craiova-Caransebeș

În septembrie am lăsat acest contract de proiectare 90% gata, fiind în stadiu final de obținere avizul de ape și cel de mediu. Trebuie urgentată de către minister finalizarea și aprobarea investiției în guvern. Acesta trebuie să fie principalul proiect al României pe următoarea finanțare Connecting Europe Facility (CEF). Discutăm despre un proiect major de modernizare de câteva miliarde de euro care să rezolve definitiv, printre altele, traversarea dificilului deal Balota prin construirea unor tuneluri noi", arată fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, într-o postare pe Facebook.