Cate puncte de incarcare pentru masini electrice va avea autostrada A7. Va fi cea mai moderna sosea de mare viteza din Romania

Ploiesti - Buzau: 63 km (6 statii cu 28 puncte de incarcare);

Buzau - Focsani: 83 km (8 statii cu 40 puncte de incarcare);

Focsani - Bacau: 96 km (13 statii cu 66 puncte de incarcare);

Bacau - Pascani: 82 km (9 statii cu 50 puncte de incarcare);

Tg. Mures - Miercurea Nirajului: 25 km;

Leghin - Pascani: 34 km;

Grosul finantarii cerute de Romania in cadrul mecanismului european de sprijin in vederea recuperarii dupa pandemie ar urma sa fie alocat autostrazii A7.Banii n-ar fi fost alocati, daca Romania n-ar fi promis o "autostrada verde". Principalele criterii pentru acordarea unui astfel de statut sunt:"Pentru a raspunde cat mai fidel cerintelor actuale in ceea ce priveste reteaua rutiera rapida, proiectele de autostrazi propuse pentru finantare din PNRR vor indeplini cumulat urmatoarele conditii incluse in documentatia de achizitii publice, pentru executia de lucrari:● Dotarea cu echipamente ITS (sisteme de transport inteligente) pe intreaga lungime;● Dotarea cu statii de incarcare electrica (cu minim 4 puncte de incarcare), care sa deserveasca ambele sensuri, amplasate la distante de aproximativ 20 km una fata de cealalta;● Dotarea cu parcari securizate, care sa deserveasca ambele sensuri, amplasate la distante de aproximativ 50 km una fata de cealalta;● Dotarea cu perdele forestiere in lungul retelei rutiere impotriva dispersiei poluantilor si impotriva inzapezirii autostrazilor;● Dotarea cu sisteme video pentru monitorizarea traficului si detectarea accidentelor;● Dotarea cu statii meteorologice automate;● Dotarea cu echipamente pentru monitorizarea cantitatii poluantilor;● Dotarea cu sisteme de informare real time si sisteme de avertizare early warning pentru pasageri si gestionarii infrastructurii;● Dotarea cu sisteme automate de contorizare si identificare a tipului de vehicul", se arata in documentul depus pentru finantare la Comisia Europeana.Lista segmentelor de autostrada dotate cu puncte de incarcare pentru masinile electrice:A7 - Ploiesti - Buzau - Focsani - Bacau - PascaniA8 - Tg. Mures - Miercurea Nirajului si Leghin - PascaniA1 - Margina - Holdea:Daca firma castigatoare pentru tronsonul Ploiesti-Buzau va fi desemnata cel tarziu in august 2021, primul sector din A7 ar trebui sa fie dat in folosinta in martie-aprilie 2023