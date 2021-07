Orasul Ramnicu Valcea, legat de Autostrada Sibiu-Pitesti. Ministrul Drula anunta inceperea licitatiei

"A fost lansata licitatia pentru proiectarea conexiunii orasului Ramnicu Valcea cu autostrada Sibiu-Pitesti, via DN 73C.Asa-numita sectiune 6 a A1 Sibiu-Pitesti este inclusa in Masterplanul General de Transport al Romaniei si este impartita in doua segmente:- Primul, cu o lungime de 11 km, se intinde de la Curtea de Arges la Tigveni. Aici sunt in plan lucrari de refacere a structurii rutiere, amplasarea unor elemente de siguranta rutiera, montarea unui sistem modern de scurgere a apelor si consolidari punctuale ale drumului.- Al doilea segment, de la Tigveni la Ramnicu Valcea, presupune lucrari de modernizare pentru 13 km din DN 73C si construirea unui drum nou, de 3 km, care va face legatura intre A1 si drumul national", anunta ministrul.Catalin Drula vine si cu detaliile tehnice."Pentru drumul nou si pentru cel modernizat, latimea platformei va fi de 10 m, astfel:✔️ cate 3,5 m pentru fiecare banda de circulatie,✔️ cate 0,75 m pentru fiecare dintre cele doua benzi de incadrare,✔️ cate 0,75 m pentru fiecare dintre cele doua acostamente.Ambele proiecte beneficiaza de noul model de caiet de sarcini al CNAIR", informeaza ministrul.Acesta vorbeste si despre faptul ca doar cu ajutorul unei infrastructuri bine puse la punct comunitatile au sansa sa se dezvolte. "Legarea cat mai multor comunitati la reteaua drumurilor de mare viteza, prin noduri rutiere si reabilitatea DN-urilor, este cruciala pentru dezvoltarea locala si regionala - caci mobilitatea crescuta in interiorul regiunilor tarii atrage dupa sine si ridicarea nivelului de trai din acele zone", mai arata ministrul Drula.Citeste si: Cea mai lunga autostrada din lume prin desert a fost deschisa in totalitate. Are 2.800 de kilometri si leaga doua provincii din China