VIDEO Asociatia Pro Infrastructura: "Ritmul lucrarilor pe tronsonul 2 al Autostrazii A10 este ingrijorator"

"Ritmul de lucru al companiei Aktor este cel putin descurajant. Dupa ce in ultimele luni se parea ca lucrurile revenisera la un nivel ce ne dadea sperante, situatia s-a agravat brusc in ultima saptamana.Conform detaliilor aflate de echipa API din teren, problemele financiare ale companiei Aktor (cauzate de conflictele interne dintre actionarii principali ai companiei-mama ELLAKTOR din Grecia) s-au reflectat direct si rapid asupra santierului din Romania.De exemplu, cantitatea de motorina disponibila pentru ziua de ieri pe santier pentru utilaje si echipamente a fost de numai 4.000 litri. Adica suficienta pentru cel mult 20 de autobasculante si cateva excavatoare/buldozere, raportat la un lot cu lungimea de 24,25 de km.", se arata dintr-o postare a Asociatiei Pro Infrastructura."Iar asta se intampla exact acum, cand conditiile meteo sunt cele mai prielnice pentru orice santier - se pot realiza lucrari de toate tipurile, de la terasamente la structuri de beton.In conditiile actuale, perspectiva ca pe acest lot sa se poata circula pana la sfarstul anului 2021 este tot mai putin probabila, tinand seama de volumul si complexitatea lucrarilor care au mai ramas de executat.Stadiul fizic al santierului se apropie de 80%, nu mai exista blocaje birocratice semnificative, astfel ca solicitam CNAIR sa reactioneze la indolenta constructorului care a prezentat pana acum peste 25 de revizii ale programului de finalizare, bineinteles toate nerealiste, mincinoase, ultima data de predare propusa fiind 25.06.2021", se mai arata in postarea API.