Ce viteza vor prinde trenurile, in Romania, dupa reabilitarea infrastructurii de cale ferata

Ce viteza vor avea trenurile pe infrastructura reabilitata

"In cadrul programului anual de reinnoire a infrastructurii si suprastructurii feroviare, derulat la nivelul celor 8 sucursale regionale de cale ferata, sunt deja operationale 21 de santiere, unde se executa lucrari pentru restabilirea performantelor tehnice ale liniilor de cale ferata, prin cresterea vitezei de circulatie si, implicit, a gradului de confort si de siguranta feroviara", se mai spune in comunicat.Reprezentantii companiei estimeaza demararea lucrarilor pe alte 13 santiere, la nivelul intregii retele in prima parte a semestrului al doilea, odata cu finalizarea procedurilor de achizitie de lucrari si servicii feroviare aflate in derulare."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, in primul semestru al acestui an, au fost finalizate lucrarile de reinnoire a infrastructurii pe 35 de km de cale ferata, din tinta de 70 km de cale ferata, prevazuta in Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, aprobata prin Hotararea de Guvern 985/2020", se precizeaza in comunicat.Reprezentantii Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA mentioneaza ca, in ultimii zece ani, in cadrul programelor de reinnoire a infrastructurii feroviare, pentru ridicarea restrictiilor de viteza, s-au executat lucrari, in medie, pe doar 10,5 km de cale ferata/an, ritm care atragea dupa sine accentuarea starii de degradare a retelei feroviare nationale."Este important de mentionat faptul ca, in Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2021-2025, tinta aferenta primului an este reinnoirea infrastructurii feroviare pe 70 km de cale ferata, urmand ca succesiv, prin cresterea alocatiilor bugetare, sa se realizeze lucrari de reinnoire a infrastructurii pe 650-700 km de cale ferata/an", se mai spune in comunicat.Potrivit sursei citate, la ora actuala, lucrari complexe de infrastructura si suprastructura feroviara, incluse in programul anual de reinnoire, se desfasoara pe intervalele: Chitila - Sabareni - Ciocanesti, unde viteza de circulatie a trenurilor de calatori va creste de la 50 km/h la 120 km/h si Parvu - Costesti, unde viteza de circulatie a trenurilor de calatori va creste de la 30 km/h la 100 km/hTotodata, la ora actuala mai sunt lucrari la statia Olteni, unde viteza de circulatie a trenurilor de calatori va creste pe linia 2 de la 30 km/h la 120 km/h, si pe linia 3 de la 70 km/h la 120 km/h; Valisoara - Caransebes, unde viteza de circulatie a trenurilor de calatori va creste de la 70 km/h la 100 km/h si Deda - Reghin, unde viteza de circulatie a trenurilor de calatori va creste de la 50 km/h la 100 km/h.Reprezentantii CFR SA precizeaza ca o alta sectie de cale ferata importanta pe care estimeaza deschiderea santierelor, odata cu finalizarea procedurii de achizitie publica, este sectia CF Buzau - Buzau Sud - Cilibia - Faurei (firul II), unde viteza de circulatie a trenurilor de calatori, la finalizarea lucrarilor, va creste de la 30 km/h la 120 km/h, pe o lungime de 38,6 km."Incepand din acest an, datorita investitiilor companiei in achititia de utilajele tehnologice de mare performanta, am optimizat metoda de abordare a acestor lucrari de reinnoire a infrastructurii, prin includerea in programele de lucrari a executiei in regie proprie.Adoptarea acestui concept atrage dupa sine reducerea costurilor de executie si cresterea ritmului de implementare a lucrarilor. Programul investitional al companiei va continua, astfel incat sa ne crestem capacitatea administrativa intr-o maniera accelerata pentru a reusi sa atingem in 4 ani targetul de kilometri reinnoiti prevazuti in strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare", a declarat Ioan Pintea, director general al CFR SA.Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA precizeaza ca, in paralel cu programul anual de reinnoire a infrastructurii si suprastructurii feroviare este in desfasurare si programul de lucrari de intretinere si reparatii la linii si instalatii, program care vizeaza, de asemenea, ridicarea restrictiilor de viteza si imbunatatirea capacitatii de exploatare a infrastructurii feroviare pe mai multe intervale de statii, de pe raza de activitate a celor 8 sucursale regionale de cale ferata.