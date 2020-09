S-a semnat contractul pentru tronsonul de autostrada Nusfalau - Suplacu de Barcau

La eveniment au fost prezenti ministrul Transporturilor, Lucian Bode , reprezentanti ai administratiei locale si judetene si Salaj si Bihor, ai CNAIR si ai companiei care va realiza acesta tronson de autostrada - Nurol Insaat Ve Ticaret AS, din Turcia."Pe 26 iunie 2020, se semna, la Zalau, in prezenta domnului prim ministru Lodovic Orban, contractul pentru proiectarea si executia primului tronson de autostrada din Autostrada Transilvania, din judetul Salaj. Ma refer, evident, la tronsonul Zimbor-Poarta Salajului. Spuneam atunci, cu argumente, si am repetat-o de foarte multe ori de atunci incoace, ca anul 2020 este anul constructiei Autostrazii Transilvania. Din 26 iunie, pana astazi, am pus caramida cu caramida, astfel incat sa sustinem acest deziderat, anul 2020 sa fie anul constructiei Autostrazii Transilvania. (...) Din fericire, in cele 10 luni de guvernare liberala am dat coerenta acestui proiect abandonat de catre PSD ", a declarat, inainte de semnarea contractului, Lucian Bode.Ministrul Transporturilor a subliniat faptul ca semnarea acestui contract este un eveniment important pentru dezvoltarea infrastucturii din Salaj si din regiunea de nord-vest a Romaniei.Potrivit sefului unitatii de implementare din cadrul CNAIR, Andrea Diaconescu, tronsonul are o lungime totala de 13,55 kilometri, cu o valoare a contractului de 384 de milioane de lei si o durata de 24 de luni, din care 6 luni perioada de proiectare si 18 luni perioada de executie a lucrarilor. Acest tronson de autostrada va avea un nod rutier la Nusfalau, la intersectia cu DN1 H, o parcare de scurta durata pe ambele cai ale autostrazii si un punct de intretinere. Ca lucrari de arta, vor exista patru pasaje peste autostrada si opt poduri, pasaje si viaducte pe autostrada.Nurettin Akdeniz, director general al companiei Nurol Insaat, a precizat la randul sau ca firma pe care o reprezinta este lider in domeniul constructiilor in Turcia, cu o activitate de peste 50 de ani si proiecte de peste 30 de miliarde de dolari in intreaga lume.Citeste si: