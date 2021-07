ONG, despre scumpirea calatoriilor cu metroul si mijloacele STB: Risca sa descurajeze utilizarea transportului public

Acestia vad ca necesara cresterea tarifelor, insa modul in care a fost luata aceasta masura este considerat nepotrivit.Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat marti, 13 iulie, scumpirea, incepand cu data de 1 august, a pretului biletelor la metrou si la STB . Un bilet la metrou va fi 3 lei, in prezent fiind 2,5 lei, iar un bilet la STB va fi 3 lei, fata de 1,3 lei cat costa in prezent."Intr-un comunicat comun al Primariei Municipiului Bucuresti si al Ministerului Transporturilor, aflam ca oferta de transport public subteran si de suprafata din Bucuresti-Ilfov va fi armonizata prin modificari ale preturilor. Notam urmatoarele modificari in sistemul de taxare din #Bucuresti - renuntarea la taxarea individuala (per calatorie per vehicul) si introducerea taxarii exclusiv pe unitate de timp- titlu de calatorie unic (card "Activ") si tarif unic pentru liniile urbane, expres si regionale, indiferent de operator (90 de minute: 3 lei)- titlu de calatorie unic (card "Activ"), insa tarif diferentiat pentru transportul de suprafata si cel subteran (90 de minute exclusiv la suprafata: 3 lei, 90 minute exclusiv in subteran: 3 lei, 90 de minute cu transport combinat: 5 lei)- pachet de 10 calatorii de 90 minute fiecare atat pentru utilizarea separata a metroului si a transportului de suprafata, cat si pentru cea comuna (25 de lei)- abonamentele valabile 24 sau 72 de ore vor fi valabile incepand cu data si ora emiterii, spre deosebire de situatia din prezent unde abonamentele expira la finalul zilei/zilelor indiferent de ora la care au fost achizitionate.", scriu cei de la Metrou Usor intr-o postare pe Facebook "Cu toate ca se impunea o actualizare a tarifelor, precum si integrarea tarifara, Asociatia "Metrou Usor" avertizeaza ca masura este luata intr-un timp mult prea scurt, fara dezbatere publica, iar cresterea nu se potriveste in raport cu calitatea serviciilor oferite, riscand sa descurajeze utilizarea transportului public in detrimentul masinii personale", comenteaza reprezentantii ONG-ului.Acestia vorbesc despre o neconcordanta intre calitatea serviciilor prestate si noile tarife."In ultimele luni, am asistat la o reducere drastica a parcului circulant, la cresterea timpilor de asteptare in statii, precum si la cresterea semnificativa a numarului de defectiuni ale parcului existent (datorate caniculei). Curatenia promisa in mijloacele de transport se realizeaza in continuare pompieristic, in campanii anuntate pe Facebook, in timp ce situatia din teren este cu totul alta. Zeci de vehicule dotate cu AC sunt defecte sau cu instalatii necorespunzatoare, din cauza ca nu s-a achizitionat freon. Nicio banda unica nu a fost implementata cu succes pana acum, lucru absolut inacceptabil, cu toate ca benzile se puteau realiza in primele luni de mandat. Asadar, bucurestenii vor infrunta o vara grea in mijloacele de transport ale Capitalei.Mai mult, integrarea tarifara este realizata incomplet, deoarece o calatorie mixta metrou-suprafata si abonamentele valabile pentru ambii operatori sunt mai ridicate ca pret decat cele valabile intr-o singura retea, iar titlurile de calatorie nu sunt valabile pentru trenul ce face legatura intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni. In acest caz, o calatorie poate fi vanduta doar de catre operatorii feroviari.Asociatia saluta introducerea taxarii per unitate de timp, o masura necesara de multi ani, ce se aliniaza modelelor europene de taxare a calatoriilor. Consideram, de asemenea, oportuna si unificarea titlurilor de calatorie pentru transportul de suprafata si cel subteran, ca fiind un pas inainte in directia integrarii tarifare complete a celor doua sisteme. Cu toate acestea, consideram ca noile preturi sunt prea mari pentru situatia curenta a transportului public. De asemenea, integrarea tarifara cu Metrorex (un pas necesar in dezvoltarea ofertei de transport public) este incompleta, atata vreme cat exista tarif diferentiat", se arata in comunicatul celor de la Metrou Usor.Acestia solicita "stabilirea unor preturi mai reduse, in special in cazul unei singure calatorii, unde pretul a crescut cu nu mai putin de 130%".O solutie de compromis vehiculata ar fi introducerea unei calatorii de 30 de minute la un pret mai scazut, pentru a sprijini pasagerii care merg pe distante scurte.