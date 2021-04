INS: Lungimea autostrazilor a crescut,in 2020 cu 54 kilometri, iar liniile de cale ferata electrificate reprezentau peste 37% din lungimea retelei GRAFICE

Lungimea drumurilor publice totaliza la finalul anului trecut 86.791 km, din care 17.913 km (20,6%) drumuri nationale, 35.085 km (40,4%) drumuri judetene si 33793 km (39,0%) drumuri comunale, se arata intr-un comunicat al INS.INSP transmite ca, din punctul de vedere al tipului de acoperamant, structura retelei de drumuri publice inregistra: 45,2% (39.189 km) drumuri modernizate, in proportie de 93,5% drumuri modernizate cu imbracaminti asfaltice de tip greu si mijlociu, 24,9% (21.651 km) drumuri cu imbracaminti usoare rutiere si 29,9% (25.951 km) drumuri pietruite si de pamant.In ceea ce priveste starea tehnica a drumurilor publice, 33,4% din lungimea drumurilor modernizate si 40,9% din lungimea drumurilor cu imbracaminti usoare rutiere aveau durata de serviciu depasita.Din lungimea drumurilor nationale, 6178 km (34,5%) erau drumuri europene, 920 km (5,1%) autostrazi, iar din punctul de vedere al numarului de benzi de circulatie, 1.959 km (10,9%) erau drumuri cu 4 benzi, 297 km (1,7%) drumuri cu 3 benzi si 35 km (0,2%) drumuri cu 6 benzi.Lungimea drumurilor judetene cuprindea in proportie de 43,4% drumuri modernizate si 35,8% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.La 31.XII.2020, lungimea liniilor de cale ferata de folosinta publica in exploatare insuma 10.769 km, din care 10.631 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg si 4 km linii cu ecartament ingust.