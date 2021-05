In ce stadiu se afla lucrarile la pasajul Berceni. "Au fost ploi care ne-au tinut in loc, in special pe partea de terasamente" VIDEO

Reprezentantii CNAIR au discutat cu Dorin Bejan, seful santierului de la pasajul Berceni.Potrivit acestuia, "stadiul fizic in momentul de fata este undeva la 20-21%"."In acest moment lucram la balastul stabilizat. Cu un greder si un cilindru compactor pe pneuri. Mai in fata se lucreaza la canalizarea pluviala. In partea dreapta, se lucreaza la balast la stratul de forma. Lucram la cofrarea cuzinetilor.Cea mai mare dificultate a fost vremea. Am avut parte de o vreme capricioasa anul acesta. In rest, am intampinat doar probleme uzuale de santier, mai intalnesti un cablu care nu e declarat, nimic deosebit. Au fost ploi care ne-au tinut in loc, in special pe partea de terasamente.Pe partea de poduri s-a lucrat foarte bine. Doar pe partea de terasamente am avut de suferit. Odata la trei zile aveam parte, ori de o zapada, ori de o ploaie. Ultima zapada a fost la sfarsitul lunii martie. In rest, s-a lucrat continuu la pasajul Berceni", a explicat inginerul.La pasajul Berceni lucreaza o asociere de firme formata din Trameco SA (Selina) - Vahostav SK AS - Constructii Erbasu SA - Grafic Tends SRL.Proiectul presupune construirea unui giratoriu suspendat la intersectia drumul national Centura Bucuresti cu soseaua Berceni. In plus, centura va fi largita in aceasta zona la 4 benziIn afara sensului giratoriu suspendat se va mai construi o retea de drumuri de 2,5 kilometri.Costul total al proiectului este de 30,5 milioane euro.Contract a fost semnat in martie 2019, iar lucrarile au debutat in august 2020.Termenul de finalizare este de 30 luni (6 luni proiectare si 24 luni executie)Teoretic, proiectul trebuie finalizat in a doua jumatate a anului 2022.