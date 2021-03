VIDEO Imagini spectaculoase cu lotul 1 al autostrazii Pitesti-Sibiu. "Constructorul austriac Porr avanseaza intr-un ritm sustinut"

11 oferte pentru lotul doi al autostrazii Sibiu - Pitesti, intre Boita si Cornetu

"Va prezentam o filmare aeriana marca API cu lotul 1 al autostrazii Pitesti-Sibiu, intre localitatile Sibiu/Vestem si Boita. Constructorul austriac Porr avanseaza intr-un ritm sustinut.Stadiul lucrarilor este aproape de 31% cu posibilitatea ca anul acesta sa ajunga la 65% - 70%. Lucrari complexe precum viaductul de la Boita pot duce darea in trafic a acestui lot in 2023 dar unii membri API pariaza pe a doua jumatate a anului 2022.In orice caz le dorim spor la treaba in continuare celor de la Porr si colaboratorilor lor, si urmarim cu atentie si oarecare ingrijorare procesele indelungate prin care CNAIR desemneaza antreprenorii loturilor grele de munte: 2, 3 si 4", a transmis Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook Dintre acestea, CNAIR va selecta 5-6 firme care vor depune oferte tehnice. Valoarea contractului este de 4,6 miliarde de lei, fara TVA, pentru soseaua de 31.33 kilometri.