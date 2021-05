Cum ar putea fi taxati transportatorii de marfuri pe autostrazi: "Fiecare plateste pentru cat duce si pe ce distanta"

Masura are ca scop scaderea gradului de poluare pe termen lung, in vederea accesarii de fonduri pentru construirea infrastructurii rutiere in Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta."In cazul autostrazilor, da, ni s-a spus ca alocarea pe care Romania a propus-o, de patru miliarde de euro pentru autostrazi, este prea mare si noi am spus: o fi mare, dar noi avem nevoie de acesti bani, insistam si vom respecta planul de verde pentru ca fiecare plan trebuie sa aiba 37% din alocare pentru proiecte verzi. Respectam planul de verde si punem aceasta alocare mare pentru autostrazi.Noi am mers pe strategia (...) unor reforme care sa justifice acesti bani de autostrazi si de aici vom face o reforma a taxarii transportului de marfuri pentru ca, pana la urma, trebuie sa avem acest principiu, fiecare plateste dupa cata marfa transporta si pe ce distanta. Acum avem un sistem de roviniete in care toata lumea plateste la fel, indiferent cat foloseste autostrazile", a declarat Cristian Ghinea, luni seara, la TVR.Acesta a mentionat ca autostrazile pe care Romania intentioneaza sa le construiasca cu fonduri alocate prin PNRR trebuie sa aiba perdele forestiere, cabluri digitale, el dand ca exemplu autostrada A 7, care va fi prima autostrada astfel "gandita modern"."In acelasi timp, venim cu reforme, a modului in care taxam transportul de marfuri, tocmai pentru a avea o justificare foarte clara per total vom scadea si gradul de poluare pe termen lung", a adaugat ministrul.