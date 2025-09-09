Teodorovici a anuntat termenul oficial de incepere a lucrarilor la Podul peste Dunare

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri, la Tulcea, unde s-a aflat intr-o vizita de lucru la Jijila, ca termenul oficial de incepere a lucrarilor la Podul peste Dunare, considerat cel mai mare proiect de infrastructura rutiera de dupa Revolutie, care ar urma sa asigure legatura intre Braila si Tulcea, este 10 decembrie.

"Zilele trecute, am avut o discutie la Bucuresti cu toti cei implicati, de la Romsilva, Apele Romane, de la CNAIR, Ministerul Culturii, chiar si cu colegii ministri, pentru a-i ruga ca in fiecare saptamana sa aiba o situatie pe zona pe care o coordoneaza, pentru ca lucrurile sa reintre in calendarul de lucru.

Mai sunt cateva etape intermediare, cateva hotarari de Guvern in sedintele urmatoare, pentru ca totusi, cel tarziu pe 10 decembrie, sa fie emis ordinul de incepere de lucrari pentru podul Tulcea-Braila.

Acesta este termenul maxim, dar daca reusim sa ne miscam mai repede, e posibil ca acest lucru sa se intample pana la final de noiembrie. Termenul oficial este 10 decembrie, data de la care efectiv se incepe lucrarea, adica veti vedea pe ambele maluri mobilizare de santier, echipamente aduse la fata locului, defrisare pe suprafata necesara, descarcari arheologice, absolut tot ce tine de inceperea unei lucrari", a declarat Teodorovici.

La sedinta de lucru de la Jijila au participat presedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu, presedintele CJ Braila, Iulian Francisk Chiriac, primarul Brailei, Viorel Dragomir, senatorul Nicolae Moga, board-ul firmei Astaldi, precum si directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Narcis Neaga.

"Vreau sa ii multumesc domnului ministru Teodorovici pentru demersurile pe care domnia sa le-a facut, astfel incat aceasta investitie sa inceapa in decembrie, asa cum s-a stabilit initial sa fie dat ordinul de incepere a lucrarilor. Este vorba de lucrarile efective pentru aceasta investitie, lucrarile pregatitoare fiind deja in plina desfasurare", a declarat, in conferinta de presa, presedintele CJ Tulcea, Horia Teodorescu.

Ministrul Eugen Teodorovici a precizat cu aceasta ocazie ca astfel de intalniri pe tema situatiei la zi a lucrarilor vor avea loc periodic, pe ambele maluri ale Dunarii.

"Din pacate, administratia publica in Romania, in special la nivel central, are mai multe sincope, astfel ca va fi nevoie de o implicare personala. Ma voi implica, o data ca senator de Tulcea, si pe de alta parte, ca ministru de Finante, dar si ca roman, pentru ca ar trebui sa fim cu totii interesati ca un astfel de obiectiv sa fie realizat, pentru ca va avea un impact determinant in zona economica.

Podul conectat cu drumul expres Braila - Tulcea -Constanta si cu alte obiective din zona vor face ca aceasta zona a tarii sa aiba o sansa foarte mare de dezvoltare", a completat Teodorovici.

De asemenea, potrivit declaratiei ministrului Finantelor Publice, exista angajamentul ferm din partea companiei nationale de drumuri ca, in luna decembrie, sa fie incarcate in sistemul electronic de achizitii publice documentatiile aferente obiectivului drum expres Braila - Tulcea - Constanta, pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, astfel incat pana la finalul anul 2019 sa fie finalizata documentatia pentru inceperea lucrarilor si la acest obiectiv

