Trenul care a plecat din Baia Mare spre Mangalia, blocat o ora in gara Jibou, fara aer conditionat la 60 de grade. "Cod rosu de canicula si noi stam intr-o cusca! Un infern!"

Oamenii au reclamat ca au fost nevoiti sa astepte intr-o caldura infernala, de peste 60 de grade, fara aer conditionat si fara ca geamurile sa poata fi deschise, desi au platit bilete la clasa I, conform Antena 3 "Suntem in vagonul asta la clasa I, vagon de dormit, la temperatura de cel putin 60 de grade. Din Baia Mare a pornit la 17.50, abia acum a pornit din gara din Jibou, unde am stat vreo 40-50 de minute intr-un infern... o caldura... Cod rosu de canicula si noi stam intr-o cusca, geamurile inchise ermetic, fara perdea, fara aer conditionat. Un infern!" - a declarat una dintre calatoare.Dupa mai multe zeci de minute, locomotiva a fost schimbata si trenul a pornit spre Mangalia, acolo unde sunt asteptati sa ajunga vineri, in jurul orei 12:00.Trenul CFR IRN 1942, Baia Mare - Mangalia face in mod normal 17 ore si 16 minute pana la destinatie, fiind una dintre cele mai lungi curse din Romania.In iarna, trenuirle ramaneau blocate pe site din cauza gerului. Celebru este cazul din ianuarie 2021, cand sinele pe care circula trenul R 5202 Siculeni-Focsani s-au rupt din cauza gerului.