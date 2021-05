Trenul Connecting Europe Express, care va trece prin 26 de tari si 70 de orase, va opri si in cateva statii din Romania

Comisia Europeana a anuntat ruta si calendarul Connecting Europe Express, un tren care isi incepe calatoria pe 2 septembrie la Lisabona si se va opri in mai mult de 70 de orase din 26 de tari, potrivit unui comunicat al Comisei, citat de bizbrasov.ro Trenul isi va incheia calatoria in Paris, pe 7 octombrie, dupa 36 de zile.Comisia Europeana sustine ca trenul va demonstra "puterea cailor ferate de a conecta oamenii si intreprinderile si importanta politicii de infrastructura a UE" pentru ca acest lucru sa fie posibil.In Bucuresti, trenul va ajunge pe 18 septembrie, venind de la Ruse (Bulgaria), si va strabate tara oprind in Brasov - Sibiu - Oradea - Arad.Pe 19 septembrie, va ajunge la Budapesta si, de acolo, in aceeasi zi, la Varsovia.