Deschiderea tronsonului 1 din autostrada Ford, amanata cu un an. Constructor: "Zilnic isi dau demisia cate 10 muncitori" VIDEO

Potrivit acestora, firma se confrunta cu lipsa de muncitori pentru ca, in fiecare zi, cel putin zece isi dau demisia si pleaca la munca in strainatate. In plus, oficialii societatii sa plang ca au mai avut de suferit si din cauza angajatilor care s-au imbolnavit de COVID de la inceputul pandemiei.Astfel, desi ar fi trebuit ca lucrarile sa se incheie in 2021, stadiul realizarii lor e de abia 24%, iar noul termen anuntat este finalul lui 2022.Constructorul se plange ca trebuie sa faca zilnic angajari pentru a-i inlocui pe cei care isi dau demisia si e greu sa gaseasca muncitori calificati.In plus, au fost descoperite mai multe sonde de gaz pe traseu, ceea ce a dus la modificarea proiectului initial, iar situatia a generat alte intarzieri.Tronsonul 1 Craiova-Robanesti se intinde pe 17,7 kilometri, iar valoarea totala a lucrarii este de 358 de milioane de lei. Este unul dintre cele 4 tronsoane din Drumul Expres 12 Craiova-Pitesti, cunoscut si ca "autostrada Ford ", care are o lungime totala de 121,18 kilometri si ar trebui finalizat in totalitate in 2023.Contractul pentru tronsonul 1 a fost semnat in decembrie 2018, cu termen de proiectare de 12 luni, iar de executie, de 24 luni.Tronsonul cu probleme este singurul din intregul traseu al drumului expres care nu a fost contractat de firmele omului de afaceri Dorinel Umbrarescu.