Cum arata noul pasaj rutier peste Olt de la Slatina. "In urma cu patru luni s-a ridicat un viaduct. Acum sunt sus picioarele podului" VIDEO

Filmul surprinde imagini de pe cele doua loturi ale tronsonului 2, Robanesti - Branet (18,5 kilometri) si Branet - Slatina (21,35 de kilometri), construite de asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL, controlata de antreprenorul Dorinel Umbrarescu.In cursul zilei de joi, 22 aprilie, oficialii CNAIR au anuntat ca "cele 869 de grinzi necesare pentru tronsonul 2 al Drumului Expres (DX12) Craiova-Pitesti au fost finalizate in fabrica de grinzi a antreprenorului. Ieri a fost turnata prima grinda din cele 502 grinzi necesare tronsonului 3".Ministrul Transporturilor, Catalin Drula , a declarat, in cadrul unui interviu acordat Economedia.ro , ca se lucreaza "impresionant" pe tronsonul 2 al drumului, cu 1.400 de muncitori mobilizati. "S-a ridicat un viaduct peste Olt acum 4 luni. Acum sunt sus picioarele podului. Ar trebui la sfarsitul anului sa il dam in trafic. Regimul de viteza o sa fie probabil de 120 de km pe ora", a precizat Drula in urma cu cateva zile Cel mai recent film de prezentare a evolutiei lucrarilor surprinde si imagini al noului pod construit peste Olt la iesirea din Slatina. Muncitorii sunt pe cale "sa fuzioneze" lucrarea de infrastructura in mijlocul raului."Autostrada Ford ", cum mai este numit DX12 Craiova-Pitesti, ar urma sa faca legatura cu A1, fapt care ar urma sa elibereze traficul pe actualul drum european.Unul dintre punctele de ambuteiaj de pe traseu este orasul Bals. Noul troson de 40 de kilometri de drum expres, care ar trebui inaugurat in 2021, va ocoli complet atat orasul Bals, cat si municipiul Slatina.