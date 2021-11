Moment important: a început turnarea asfaltului pe primul tronson din "autostrada Ford". Când ar trebui inaugurată șoseaua VIDEO

Firma care construieşte tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova - Piteşti a început marţi, 23 noiembrie, turnarea primului strat de asfalt pe acest segment de 17 kilometri.

Tronsonul începe de la varianta de ocolire nord a municipiului Craiova (unde este prevăzută amenajarea unui nod rutier) până la limita judeţului Dolj cu Olt, traversând comunele Gherceşti, Pieleşti şi Robăneşti.

Prefectul judeţului Dolj, Nicuşor Roşca, care a vizitat marţi şantierul, a afirmat că tronsonul I este realizat în proporţie de 43%.

"În ultima perioadă am venit în fiecare lună pe şantier pentru a vedea evoluţia lucrărilor la acest tronson. În prezent, lucrările sunt la un stadiu de 43%, acum se poate lucra pe tot tronsonul fără alte impedimente. Sunt bucuros că am văzut şi cum se aşterne primul strat de asfalt, având încredere în promisiunile constructorului că lucrarea va fi finalizată în decembrie 2022. Acum se lucrează pe tot tronsonul, nu mai sunt exproprieri, s-a semnat şi actul adiţional al contractului şi, din câte am înţeles, după terminarea cu căratul pământului dintr-o parte în alta, lucrările cresc progresiv", a precizat Nicuşor Roşca.

Directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, Cosmin Călin, a afirmat că după realizarea podurilor şi podeţelor de pe acest tronson, ritmul de realizare a lucrărilor la acest tronson ar putea să crească.

"Au fost realizate lucrările mai grele, la poduri şi podeţe, iar odată cu începerea execuţiei terasamentelor şi asfaltării, lucrurile vor merge mai repede şi va creşte gradul de execuţie. Constructorul are utilaje şi sper să rezolve şi problema cu forţa de muncă, care este o problemă generalizată la firmele de construcţii, nu este numai la dânsul. Sperăm să avem sprijin şi de la Ministerul Culturii pentru a rezolva şi problema cu situl arheologic descoperit pe şantier", a spus directorul DRDP Craiova.

Tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova - Piteşti este construit de către firma italiană Tirrena Scavi care a început lucrările în 2019, iar în iunie 2021 a fost emisă ultima autorizaţie de construire, astfel încât constructorul să aibă front de lucru pe întreg traseul.

Tot în iunie 2021, mai multe gropi cu oseminte au fost descoperite pe raza satului Gîrleşti, comuna Gherceşti, în timpul lucrărilor pe pe acest tronson, după cum a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj. Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, poliţişti din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti s-au sesizat din oficiu ca urmare a unei postări pe o reţea de socializare, cu privire la faptul că pe raza comunei Gherceşti, în şantierul organizat pentru drumul expres Craiova-Piteşti au fost descoperite mai multe gropi în care se află oseminte.

Sursa citată menţiona că în situl arheologic, pe o porţiune de aproximativ un kilometru, se găsesc mai multe gropi făcute de către arheologii Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia, iar în unele gropi se găsesc oseminte. "Majoritatea gropilor sunt acoperite cu folie de plastic, paza acestora fiind asigurată de către o societate de pază contractată de către societatea care efectuează tronsonul 1 al drumului expres", informa IPJ Dolj.

