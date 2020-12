Un sofer si-a crapat janta intr-o groapa din Autostrada Moldovei imediat dupa inaugurare. CNAIR: "Se poate intampla"

Reprezentantii CNAIR confirma situatia si spun ca astfel de situatii se mai intalnesc si ca se pun restrictii de circulatie pana la finalizarea intregului tronson."Se poate intampla. Nu era o groapa, era un rost de pe VEO Bacau. Se intampla astfel de lucruri. Noi am dat mai devreme aceasta portiune de autostrada tocmai pentru ca este ceruta de foarte multa lume. Daca pana nu demult, politica era sa facem receptia la toata autostrada si lumea astepta foarte mult timp, stiti cum se spunea despre autostrazi, ca sunt muzeu, anul acesta s-a decis sa dam drumul ceva mai devreme.Se pun niste restrictii pana se termina tot lotul dar se poate circula civilizat.S-a intamplat ca rostul acela sa nu fie bine facut. Noi il refacem, punem restrictii. Se poate intampla. Daca ieri au trecut 10.000 de masini pe acolo si unuia i s-a intamplat, ne pare rau pentru aceasta situatie, probabil ca va fi despagubit, dar important este ca se circula", a explicat Manuela Dumitru, purtatorul de cuvant al CNAIR pentru Ziare.com.Reprezentantul intistutiei a mai precizat ca antreprenorul a decis impreuna cu CNAIR sa dea drumul mai devreme la autostrada.Se pare insa ca cel care a raportat incidentul nu a fost singurul ghinionist.Patronul firmei care a intervenit la apelul de ajutor al soferilor spune ca a mers la sase interventii, in total, iar in toate cazurile soferii au fost nevoiti sa-si schimbe atat jentile cat si pneurile."Din sase interventii pe care le-am avut cinci soferi au fost nevoiti sa-si inlocuiasca atat jantele, cat si anvelopele. La una dintre masini o janta noua era in jur de 800 de euro", a declarat Nastase Teodor, proprietarul service-ului mobil, pentru Observator Saptamana trecuta, premierul Ludovic Orban i-a felicitat pe constructorii care realizeaza centura ocolitoare a municipiului Bacau, intrucat acestia au comunicat ca tronsonul de drum cu profil de autostrada va putea fi dat circulatiei intre 27 noiembrie si 2 decembrie, desi termenul limita de finalizare a lucrarilor era luna ianuarie a anului 2022.De asemenea, ministrul Transporturilor, Lucian Bode , se lauda cu banii pe care statul i-a platit pentru Autostrada Moldova. "As vrea sa mai lamuresc un lucru, pentru ca am fost acuzati ca finantam acest obiectiv, ca am alocat prea putini bani in 2020. Vreau sa va spun ca am platit, pana in acest moment intr-un an de zile, 467 de milioane de lei in raport cu 126 cat au platit cei dinaintea noastra. Asadar, am platit toate certificatele intermediare de plata si vom plati absolut pana la ultimul leu tot ce avem de plata pentru acest obiectiv", spunea Bode.Autostrada Moldova a fost inaugurata pe 2 decembrie. Autoritatile au anuntat ca, deocamdata, viteza de circulatie va fi restrictionata la 90 de kilometri/ora.Lucrarile s-au ridicat la valoarea de 668,33 milioane de lei (fara TVA), iar antreprenorul care s-a ocupat de executia portiunii de drum a fost Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL. Sursa de finantare o reprezinta fondurile europene nerambursabile. Lungimea intregii lucrari este de 30,843 km si a constat in constructia a sapte poduri, opt pasaje, un nod rutier, sapte intersectii de tip giratoriu si o parcare de scurta durata.Citeste si: