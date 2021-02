Impozite de 500% pentru cladirile lasate in paragina. "A fost o decizie curajoasa"

Primarul Brailei, Marian Dragomir, a anuntat impozite de 500% pentru cladirele lasate in paragina, din centru orasului. In cadrul Consiliului Local s-a stabilit ca cel mai mare impozit stabilit pentru persoanele juridice sa fie de aproximativ 56.000 euro, in timp ce persoanele fizice trebuie sa plateasca in jur de 10.600 euro, conform Adevarul.ro Potrivit edilului, 63 imobile vor fi supraimpozitate anul acesta cu 500%.11 dintre aceste se afla chiar pe Strada Mihai Eminescu, in Centrul Istoric al orasului Braila."Anul acesta se aplica 500% impozit pe paragina in Centrul Istoric. 274.392 lei/an (aproximativ 56.000 euro/an) cel mai mare impozit pentru o cladire care apartine unei persoane juridice . 51.972 lei / an (aprox. 10.600 euro/an) - cel mai mare impozit pentru o cladire care apartine unei persoane fizice. Din pacate aceste cladiri sunt situate chiar pe strada M. Eminescu.Aplicarea supraimpozitarii cu 500% pentru cladirile din Centrul Istoric aflate in paragina a fost o decizie curajoasa deoarece acum exista legislatie, dar foarte multi primari, pentru a nu deranja alegatorii, prefera sa aplice masuri mai blande", spune primarul Marian Dragomir, pe Facebook Edilul vine si cu o propunere pentru cei care reabiliteaza cladirile: vor primi timp de 3 ani scutire de la plata impozitului pe acea cladire."Eu consider ca proprietarii cladirilor din Centrul Istoric au avut destul timp la dispozitie (zeci de ani pentru a reabilita din proprie initiativa cladirile aflate in proprietatea lor. Cei care nu reabiliteaza platesc impozite mult mai mari si in mod repetat maximul de amenda pe care poate sa il dea o primarie.Cei care reabiliteaza cladirile primesc timp de 3 ani scutire de la plata impozitului pe acea cladire", scrie, pe Facebok, primarul Dragomir.Dupa aprobarea in Consiliul Local a proiectului de hotarare, primarul a constatat ca multi proprietari au depus documentatia pentru reabilitarea cladirilor.Primarul mai spune ca la aceste impozite crescute cu 500% nu isi mai permit sa asiste indiferenti la degradarea propriilor cladiri asteptand cumparatorul sau chiriasul."Pentru a nu exista interpretari sau discutii, suma pe care Primaria o va incasa din aceasta supraimpozitare va fi folosita anul viitor pentru lucrari de modernizare tot in Centrul Istoric", precizeaza Marian Dragomir, primarul orasului Braila.