"Urmele" construirii Pasajului Mogosoaia. Contractul de 32 de milioane de lei a fost semnat inca din 2018

Cum au intarziat autoritatie inceperea cosntructiei

Potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, stadiul fizic al constructiei a ajuns abia la 7%."Se munceste timid la relocarea unor utilitati, la o parte din infrastructurile pasajului si la bretele de la sol", spun cei de la Pro Infrastructura.Scopul Pasajului Mogosoaia este sa le permita soferilor care circula pe DN1A (spre si dinspre localitatea Mogosoaia) sa nu se mai intersecteze cu cei care tranziteaza partea vestica a centurii Bucurestiului."Desi contractul semnat cu STRABAG in 23.10.2018 pe suma de 32 milioane RON prevedea 6 luni de proiectare si 2 ani de executie, lucrarile au inceput abia in aprilie 2020 dupa 18 luni de balbe si poticniri administrative intre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si primariile Bucurestiului", arata Asociatia ProInfrastructura pe pagina de Facebook Potrivit acesteia, "este nevoie de cresterea ritmului, in caz contrar existand riscul de a impinge finalizarea santierului in 2022. Noi intarzieri pe acest proiect de anvergura redusa ar aduce inca o bila neagra pe "Rusinea Nationala Centura Bucuresti", asa cum o denumim noi", mai arata Asociatia.Licitatia pentru aceasta lucrare a fost lansata pe 10.06.2017, iar contractul a fost semnat abia in 23.10.2018.Proiectarea urma sa dureze 6 luni, astfel ca erau sanse sa vedem miscare in teren in perioada mai-iunie 2019.Constructorul a solicitat eliberarea documentului in ianuarie 2019 si trebuia sa-l primeasca in 30 de zile, insa timp de cateva luni s-a plimbat dupa semnaturi prin birourile Primariei Generale Bucuresti.Astfel, lucrarile au mai fost amanate, iar constructia propriu-zisa a ineput abia in aprilie 2020. Conform contractului, executia va dura doi ani.