Ministrul Transporturilor promite un miliard de euro din PNRR pentru trenuri pe hidrogen si reinnoiri pe calea ferata

5 miliarde de euro pentru zona feroviara

Achizitii de trenuri pe hidrogen

"Avem o strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare pe urmatorii patru ani. Am gasit-o realizata cand am venit in minister, mie mi-a revenit doar sarcina de a o inainta Comisiei Europene in ianuarie si aceasta strategie vorbeste de modernizare.Sunt prinse aceste coridoare din domeniul feroviar, chiar exista asa o expresie - vine coridorul, se repara si lucrurile devin bune si noi -, dar, din pacate, foarte lent, foarte scump si pe lungimi relativ mici. Inlocuiri, acele refactii etc., schimbari de traversa de sina si restul de operatiuni tehnice - aici vrem sa alocam un miliard de euro din PNRR pentru ca, daca ne uitam, aceasta parte de reinnoire a fost subfinantata.Putem sa vorbim de cresteri de finantare, sa folosim cuvinte frumoase, dar daca ne uitam la realitate, indiferent de ani, daca ne uitam pe 10-15 ani in urma, sumele alocate pentru aceasta zona de reinnoire, zona care ne tine reteaua existenta la viteza actuala, sunt mult sub nevoi si poate de ordinul a catorva zeci de milioane de euro pe an.Pai, daca am reusi sa avemsi ar insemna ca aceasta retea feroviara a noastra va merge intr-o zona de decenta. Din pacate, in Romania, la stadiul caii ferate in momentul de fata, decenta a devenit o revolutie. Asta a fost o prioritate pentru noi si vrem sa iesim cumva din aceasta ipocrizie a scoaterii in fata a unor proiecte majore in timp ce restul retelei e prabusita", a afirmat Drula, la cea de-a XV-a editie a Conferintelor Club Feroviar - Conferinta de Infrastructura.Potrivit acestuia, PNRR prevede 5 miliarde de euro pentru investitii in zona feroviara, insa propunerea va fi negociata cu Comisia Europeana."Ne-am preocupat si de elaborarea propunerilor pentru Planul National de Redresare si Rezilienta. Si, aici, propunerea este sa avem 5 miliarde de euro pentru investitii in zona feroviara. Bineinteles, asta intra intr-o negociere, merge in discutii cu Comisia Europeana - chiar si maine avem un call la nivel tehnic pe aceasta tema.Sa spun noutatea pe care am gandit-o impreuna cu echipa mea si am discutat-o si cu cei din minister si cu responsabilii din infrastructura : alocarea unei axe financiare pentru a reinnoi infrastructura cailor ferate. Din ce am urmarit eu in anii trecuti, de cand am intrat in UE, ne-am concentrat foarte mult politica investitionala pe proiecte foarte mari cu impact pe zone mici ale retelei feroviare.Daca analizam banii cheltuiti la euro/proiect/km de infrastructura o sa vedem ca acesti bani se concentreaza pe zone restranse, in principal pe un singur coridor, pe fostul coridor 4 Curtici-Constanta, si restul retelei feroviare - cei pana la 10.000 de km de cale ferata - a fost cumva permanent subfinantata si a ajuns intr-o stare proasta. Cum stiti, e plin de restrictii si de limitari de viteza in reteaua noastra de cai ferate, ceea ce indeparteaza si calatorii de acest mod de transport si face mai putin competitiv si traficul de marfa", a mentionat Catalin Drula.Acesta a sustinut ca doreste sa dezvolte un proiect care presupune achizitionarea de trenuri pe hidrogen."Revenind la PNRR, avem o axa de finantare si pentru material rulant. Aici e vorba de trenuri fie electrice, fie - si aici am vrea sa dezvoltam un proiect - trenuri pe hidrogen.Am discutat si cu industria, pentru ca aici este o intreaga chestiune pe orizontala, de la productie la distributie, la costuri lifetime pentru acest mod de transport, dar m-as bucura sa fim cei care iau o tehnologie in faza incipienta, cand inca nu e raspandita, pentru ca asta ne-ar permite sa folosim niste bani europeni pentru atingerea unor obiective globale europene de emisii de carbon, dar si sa dezvoltam o industrie.Si cred ca cel mai bine, dincolo de strategii, vorbe si hartie, este cand o faci prin exemplu. O sa folosesc o...cand vede olteanul girafa, adica cand vede efectiv trenul cu hidrogen si merge cu el si vedem ca este o tehnologie fezabila si ca e in operare cred ca asta duce la dezvoltarea industriei si la promovarea acestui mod de transport. Cred ca trebuie un pic de curaj si de indrazneala si sa incercam aceasta noua revolutie tehnologica, sa fim foarte in fata", a explicat ministrul Transporturilor.Drula a dat asigurari ca de la preluarea mandatului sau a alocat o mare parte din atentie domeniului feroviar."Avem sume bune, sume in crestere fata de anul trecut. De exemplu, pentru intretinerea infrastructurii feroviare, acel capitol bugetar din care ar trebui sa intretinem, sa reparam caile ferate, acolo unde suferim de mult prea multi ani, avem 1,4 miliarde de lei anul acesta, o crestere de 16% fata de executia lui 2020, si sumele pentru reparatiile curente ale infrastructurii feroviare cu 60%. Am mentinut sumele pentru investitii din bugetul de stat si pe partea de fonduri europene avem multe miliarde de lei", a adaugat el.